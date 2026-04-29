台北還有100元內的外食？　網點名4家店

▲台北一餐能壓在百元內嗎？（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有網友發文表示，自己過去在南部生活時，一餐只需50元就能解決，但北漂後，才發現便當幾乎都超過100元，現在在台北還有辦法把一餐的花費控制在百元內嗎？貼文曝光後，引起網友討論。

以前在南部生活，三餐都銅板價

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名網友在PTT上，以「欸！台北市一餐還能壓在100以內嗎？」為標題發文，原PO回憶起以前在南部生活的日子，當時無論是「手槍腿」便當，還是一大一小的雞肉飯與滷肉飯組合，甚至是早餐套餐，都只要50元就能解決。

北漂後價格壓不住，幾乎餐餐破百

之後原PO到台北工作，前幾年還可以把一餐的花費壓在100元以內，然而，最近他發現在台北的餐費已經快要「壓不住」了，不管店家地段偏僻與否，價格幾乎都破100元，現在在台北生活，還有辦法把一餐的花費控制在百元內嗎？

▲網友給出4個答案。（AI協作圖／記者曾筠淇製作，經編輯審核）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「鬍鬚張便當不用100元啊」、「全聯的便當啊」、「台鐵便當啦」、「麥當勞1+1×2」。還有網友表示，「菜市場看看」、「超商便當找個8x塊的再加顆茶葉蛋」、「大龍峒附近有」、「三餐都吃學校附近的餐車可能有機會」。

也有網友表示，「八方啊，只剩八方」、「吃半飽，可以」、「可以啊，吃不吃得飽而已」、「肉包、菜包、紅豆包，連飯後甜點都有了」。

全聯福利中心目前有販售熱便當，價格落在69元至99元，另還有販售60元的福利餐盒；台鐵便當則依地點有不同價格，台北的價格落在100元至120元；鬍鬚張的雞肉飯便當和魯肉飯便當為89元；麥當勞的1+1星級點則分為50元、69元兩種價格。