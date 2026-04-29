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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

▲▼民進黨立法院黨團輿情回應記者會，立委莊瑞雄、陳培瑜出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

國民黨團今（29日）中午召開黨團大會討論軍購案，但會前爆出國民黨主席鄭麗文與國民黨團總召傅崐萁聯手，要將多數藍委支持的8000億軍購版本拉回原本「3800億+N」版本。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄表示，鄭麗文帶領的國民黨，到底把國家安全、國防戰力提升放在什麼地位？在野黨認為哪些不需要，就明講要砍什麼，不要現在變成菜市場在喊價，條例審到現在變成要給多少預算，要看在野黨主席的心情。

立法院長韓國瑜27日就國防特別條例第三度召開朝野黨團協商，因藍營內部意見分歧，仍須待黨團大會討論通過，訂5月6日再協商，國民黨團也將在今（29日）中午召開黨團大會討論。

據《自由時報》報導，國民黨團今（29日）中午將召開黨團大會，原要討論針對美方預計的第二波140億美元（約新台幣4423億元）發價書，據了解，國民黨主席鄭麗文與立法院國民黨團總召傅崐萁聯手，要將多數國民黨立委支持的8000億軍購版本拉回原本「3800億+N」版本，並已在昨天動員地方黨部主委及親黨中央人士分頭致電立委，要求在黨團大會上支持「3800億+N」的版本，引發部分立委不滿。

民進黨團幹事長莊瑞雄、副幹事長陳培瑜今（29日）召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，鄭麗文踩得很硬，好像變成「沒得商量」，一個在野黨主席講這種狠話沒有必要，國家國防預算到底要多少，確實要去盤點為什麼需要，要砍的人要監督，也必須指出哪些真的不重要。

莊瑞雄認為，（黃國昌）炒作美方認為「民進黨真的一定要1.25兆嗎？」這個話講反了，完全是政治口水，反而是美國參眾議員到台灣是加大力道支持台灣國防，甚至也呼籲藍白委員國家國防戰力提升的必要性。

莊瑞雄重申，軍購條例現在審的叫「條例」，「條例」過後「預算」要編多少、是否放行，是另一個程序，「你通過了1.25兆，最後買的是不是1.25兆？未必」，在外交及國防委員會、院會，認為哪一筆不合理要凍結或刪除，只要敢膽去講出來，防空飛彈、無人機或台美合作部分，哪些認為是不需要的，「那你砍啊！你認為不需要你就砍，藍白現在畢竟還是有它的實力在」。

莊瑞雄說，在野黨認為哪些不需要，就明講要砍什麼，不要現在變成菜市場在喊價，鄭麗文內心真正的想法到底是什麼？在鄭麗文帶領下的國民黨，到底把國家安全、國防戰力提升放在什麼地位？多少錢好像是秤斤秤兩。

莊瑞雄也說，國家安全不能繫於鄭麗文到中國跟習近平握完14秒的手後來幫台灣決定，這是非常可怕的事情，美國苦口婆心加大對台灣國防的支持，甚至美國政府、國會放行，編了那麼多預算給台灣人花，「這在傳達什麼樣的一個訊息？人家對台灣國防、對於台灣國家安全加大力道的一個支持」，一個條例審到現在，反而變成要給多少預算，要看在野黨主席的心情，這不通。

陳培瑜則說，國民黨自己該負的責任就好好負責吧，不要所有理由藉口都往外推託，甚至黃國昌還想要幫AIT發言，這真是太荒謬了！國民黨前天早上演彈劾總統賴清德的戲時，每個人都開心、認真發言，搞得自己像正義大使一樣，等黨團協商時，每個人又跑得快得跟什麼一樣。

陳培瑜痛批，這就是演給台灣人、習近平看！他們想騙台灣人什麼？騙台灣人「我們支持國防、我們支持國安、我們支持台灣」，但這不是只有錢的問題，是決心跟態度在哪裡；演給習近平看什麼？「我們真的有在擋，我們很認真擋，擋擋擋擋！擋好擋滿」，阻止民進黨、阻止台灣無人機能力的提升。

陳培瑜強調，任何事情都不應該是理由，國民黨、民眾黨應認真負責，這件事也不是只有鄭麗文在操弄，背後不要忘了還有黃國昌，雖然現在民眾黨團看不到黃國昌身影，但所有法案、預算和協商背後都有黃國昌的影子、黑手，「要負責任跟國人交代清楚的就是黃國昌、就是鄭麗文」。

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