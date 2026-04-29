第一時間聯絡李四川賀「眾望所歸」　蔣萬安：未來雙北全力以赴

▲台北市長蔣萬安 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨與民眾黨昨日公布新北市長「藍白合」民調，結果由國民黨提名的李四川擊敗民眾黨主席黃國昌，順利出線。台北市長蔣萬安今（29日）受訪時透露，自己第一時間已跟川伯聯絡，兩人其實常常聯繫，祝福李四川初選勝出，「他是眾望所歸，對他非常有信心！」未來雙北會全力以赴。

蔣萬安今日視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會前受訪表示，對於藍白合李四川勝出後，是否「萬川連線」啟動？蔣回應，接下來雙北一定是全力以赴、一起攜手合作。

李四川稍早受訪時則稱讚黃國昌有很多優點是自己所欠缺的，「黃國昌的優點都我沒有，他口才好、反應快，政治敏感度都比我好。」而他雖是台北工專畢業，都都說是台北「土」專畢業，40多年始終在公務系統打拚，「哪裡有建設就往哪裡走」，還回母校建議北科大校長應加強學弟的外文與口才訓練。

外界關注黃國昌未來是否會加入其競選團隊，李四川說，黃國昌是黨主席不可能到團隊來打選戰，要到全國輔選，但也是他最好的戰友，且民眾黨在新北市已提6名市議員參選人，黨與黨的協議是藍白議員極大化，未來也會借重黃國昌的專才，但若說要用甚麼職務來框住黃國昌，這樣也太low了。