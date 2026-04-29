對岸金門水域執法「灰色地帶侵擾」　國台辦：台澎金馬是中國神聖領土

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣海巡部門把大陸海警與海事局在金門水域的執法巡查定義為「灰色地帶侵擾」並通報他國，大陸國台辦發言人陳斌華今29日做出強硬回應。陳斌華強調，「台澎金馬均為中國神聖領土」，大陸執法巡查正當合法，並痛批民進黨當局企圖挑起對立、引進外部勢力「謀獨」的行徑絕不會得逞。

大陸國務院台辦今29日舉行例行新聞發布會。有記者提問，「對於大陸海警船與海事局在金門水域執法巡查，台海巡部門稱，將全程錄像搜證，並告知其他國家『大陸如何用灰色地帶手段侵擾金門與馬祖地區』。請問對此有何評論？」

發言人陳斌華指出，「台、澎、金、馬都是中國神聖領土。」大陸有關部門在相關海域執法巡查，維護正常航行和作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全，正當合法。

陳斌華進一步指出，民進黨當局歪曲事實，惡意炒作所謂「灰色地帶侵擾」，企圖挑起兩岸對立對抗、「倚外謀獨」，不會得逞。

2026年4月以來，金門海域的對峙局勢呈現常態化。特別是在2026年3月23日金門大霧期間，4艘大陸海警船（14609、14531、14604、14507）同時進入金門水域，引發台方「一對一」併航監控，雙方在無線電中多次交火。

隨著大陸海警局頻繁在金門、馬祖限制水域開展執法巡查，並公佈查證台灣籍船隻的影像，台方海巡部門近期加強錄影搜證，並把資料給與他國，將其定性為「灰色地帶襲擾」。