再等等！律師先曝光「粿王判決書關鍵字」　大票卡位等吃瓜

▲王子、粿粿爆婚外情。（圖／翻攝自IG）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人王子與粿粿捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元。士林地院28日宣判，王子和粿粿須賠償范姜彥豐100萬，判決書也將公開。有不少網友急求關鍵字想一探究竟，就有律師在Threads曝光判決書關鍵字「士林地法院115年度訴字第377號」，也提醒網友要再等等，沒這麼快能看到內容。

王子與粿粿原先向法院請求不公開判決書內容，但范姜彥豐表示不同意，因此法院在28日定案以「公開內容、遮蔽個資」的方式處理。對此，許多網友都坐等要看判決書，還上網求關鍵字，不過，范姜彥豐的律師蔡鈞如親自回覆說，「完整判決書還沒上網（律師本人路過），謝謝您的關心。」

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判決書關鍵字曝光了 大票卡位吃瓜

就有一名10年執業律師在Threads發文，「若想查王子判決，可輸入關鍵字『士林地法院115年度訴字第377號』查詢」，但他也提到，「不過沒有這麼快，再等等」。看到貼文後，網友們紛紛笑了，「我的人生從來沒那麼期待過判決書」、「卡位吃瓜」、「我在點手搖飲+鹹酥雞了」、「必須卡位置免得自己忘記。」

另外，對於外界認為范姜彥豐的求償金額太少，蔡鈞如律師也直言：「每次看到說『才求償這樣喔？』的我就只想回一句『你行你上啊』，而且又不是只有這一件。」認為部分網友看到熱門案件就當「鍵盤法官」，「很多人也是只看新聞稿，就開始法學專家上級審一路預想到最高法院怎麼判，出張嘴最簡單，這就是台灣的淺碟文化和網路匿名性的嘴砲文化。」