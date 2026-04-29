iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

▲廣告商曝安卓與蘋果用戶身價差異。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳立言／綜合報導

你在網路上的行為，到底值多少錢？隱私服務供應商 Proton 近日發布一份最新報告，揭露了 Google 如何根據使用者的搜尋習慣、裝置與人口統計數據，為幾乎每一位美國用戶「明碼標價」。數據指出，美國用戶平均一年的廣告價值高達 1,605 美元（約合新台幣 5 萬元）。

最高與最低差 577 倍！你的「數位身價」落在哪？

該報告分析了 2025 年的廣告競價數據與超過 5.4 萬筆人口統計資料，精準估算出廣告商為了觸及不同客群所願意支付的費用。結果發現，用戶之間的「身價」懸殊極大。

身價最高的客群落在「蒙大拿州波茲曼市（Bozeman）、35 至 44 歲的男性」，由於該地區科技人才激增且戶外娛樂消費力強，若他們經常使用「桌機」搜尋高價值的企業級內容，其年度廣告價值最高可達 17,929 美元。相反地，最低預估價值僅有 31 美元，這類輪廓通常是「住在阿肯色州史密斯堡、18 至 24 歲的年輕爸爸」，且主要使用 Android 手機搜尋低價值內容。兩者身價落差高達驚人的 577 倍。

果粉身價輾壓安卓用戶！「無子中年」消費力最高

決定用戶廣告價值的關鍵因素，主要包含：使用裝置、年齡、是否有小孩以及地理位置。報告中點出一個殘酷的數據差異：

裝置差異：桌機用戶的廣告價值是 Android 手機用戶的 4.9 倍；而 iPhone 用戶的價值也是 Android 用戶的 2.7 倍。

家庭狀態：沒有小孩的用戶，其平均廣告價值比有小孩的「父母客群」高出 17%。數據顯示，具備強大消費力的「無子女群體」更受廣告商青睞。

年齡區間：35 至 44 歲的用戶身價最高，而 65 歲以上的銀髮族群，平均價值則大幅下滑至 511 美元。

Google 透過長期追蹤使用者的搜尋偏好與行為軌跡，將這些龐大的數據分類並「量化」成具體金額，再向廣告主收取相應的精準投放費用。

不過，科技媒體《Android Headline》也分析指出，雖然這份數據真實且直觀地呈現了科技巨頭的數據變現模式，但發布報告的 Proton 本身就是 Google Gmail 的直接競爭對手，因此在解讀這份報告的立場時，仍需留意其背後潛在的商業利益衝突。