　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

▲▼犯罪,網路犯罪,罪犯,警察。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廣告商曝安卓與蘋果用戶身價差異。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳立言／綜合報導

你在網路上的行為，到底值多少錢？隱私服務供應商 Proton 近日發布一份最新報告，揭露了 Google 如何根據使用者的搜尋習慣、裝置與人口統計數據，為幾乎每一位美國用戶「明碼標價」。數據指出，美國用戶平均一年的廣告價值高達 1,605 美元（約合新台幣 5  萬元）。

最高與最低差 577 倍！你的「數位身價」落在哪？

該報告分析了 2025 年的廣告競價數據與超過 5.4 萬筆人口統計資料，精準估算出廣告商為了觸及不同客群所願意支付的費用。結果發現，用戶之間的「身價」懸殊極大。

身價最高的客群落在「蒙大拿州波茲曼市（Bozeman）、35 至 44 歲的男性」，由於該地區科技人才激增且戶外娛樂消費力強，若他們經常使用「桌機」搜尋高價值的企業級內容，其年度廣告價值最高可達 17,929 美元。相反地，最低預估價值僅有 31 美元，這類輪廓通常是「住在阿肯色州史密斯堡、18 至 24 歲的年輕爸爸」，且主要使用 Android 手機搜尋低價值內容。兩者身價落差高達驚人的 577 倍。

果粉身價輾壓安卓用戶！「無子中年」消費力最高

決定用戶廣告價值的關鍵因素，主要包含：使用裝置、年齡、是否有小孩以及地理位置。報告中點出一個殘酷的數據差異：

裝置差異：桌機用戶的廣告價值是 Android 手機用戶的 4.9 倍；而 iPhone 用戶的價值也是 Android 用戶的 2.7 倍。

家庭狀態：沒有小孩的用戶，其平均廣告價值比有小孩的「父母客群」高出 17%。數據顯示，具備強大消費力的「無子女群體」更受廣告商青睞。

年齡區間：35 至 44 歲的用戶身價最高，而 65 歲以上的銀髮族群，平均價值則大幅下滑至 511 美元。

Google 透過長期追蹤使用者的搜尋偏好與行為軌跡，將這些龐大的數據分類並「量化」成具體金額，再向廣告主收取相應的精準投放費用。

不過，科技媒體《Android Headline》也分析指出，雖然這份數據真實且直觀地呈現了科技巨頭的數據變現模式，但發布報告的 Proton 本身就是 Google Gmail 的直接競爭對手，因此在解讀這份報告的立場時，仍需留意其背後潛在的商業利益衝突。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實
「嵐」大野智爆禁忌之愛！　女遭逼簽「分手退圈書」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

歐盟立法！手機重回「換電池」時代　2巨頭面臨挑戰

降低年費門檻　蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

歐盟立法！手機重回「換電池」時代　2巨頭面臨挑戰

降低年費門檻　蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

哈佛研究「上午補眠」死亡風險飆1.3倍！　醫教3招護腦排毒

WSJ：川普下令幕僚準備「長期封鎖伊朗」　逼迫放棄核計畫

「國民初戀」崔智友零遮掩外出！6歲女兒長大了　網驚：時間過好快

【太感動了】老師突發低血糖暈眩！學生們全程緊跟守護及時救援

3C家電熱門新聞

台灣護照能放進手機！

歐盟立法！手機重回換電池時代

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光

蘋果推出App Store「12個月分期」訂閱方案

Apple Music：「AI音樂沒人聽」

最強神隊友Galaxy TabS11 Ultra

特納斯接任在即　蘋果10大產品線曝光

PHILIPS半固態行動電源登場

iPhone 18 Pro「深櫻桃紅」曝光！　4款新色一次看

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

技嘉2025 AI電競筆電全陣容亮相

技嘉AORUS攜手林昱珉進化！

陳華新代言這台筆電也太懂創作者

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

更多熱門

相關新聞

台灣3月手機熱銷榜揭曉

台灣3月手機熱銷榜揭曉

台灣 3 月手機市場買氣出現微幅降溫，不過在高階旗艦機種帶動下，整體銷售金額仍逆勢成長，顯示消費者雖然換機更謹慎，但對高單價產品的接受度仍在提升。

Google與美國國防部合作引爭議

Google與美國國防部合作引爭議

台灣護照能放進手機！

台灣護照能放進手機！

Gemini驅動新版Siri將於今年登場

Gemini驅動新版Siri將於今年登場

Google：已有75%程式碼出自AI

Google：已有75%程式碼出自AI

關鍵字：

數位身價Google廣告價值iPhone用戶行為

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面