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徐乃麟「賣豪宅沒收到錢」控背信　「借名登記」真相曝光慘吞敗

▲▼徐乃麟 。（圖／讀者提供）

▲徐乃麟近年因投資財務糾紛多次到地檢署、法院開庭。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

藝人徐乃麟不滿12年前出售內湖豪宅給大龍蝦公司經理蔡曜丞，至今還差1246萬元尾款沒收到，控告幫忙賣房的中間人曹子均涉嫌背信罪，結果法院在另案審理中認定，徐乃麟從一開始就同意「借名登記」給其他人去貸款籌措資金，事後也已拿回房子，財產沒有受到損害，台北地檢署調查後處分不起訴曹女。

徐乃麟從2019年起被爆出一連串的財務糾紛，與蔡曜丞、曹子均隔空指控對方詐欺，蔡曜丞、曹子均甚至曾不請自到徐乃麟的說明記者會，引此現場一陣混亂，徐乃麟更多次為此親自到地檢署、法院出庭說明，這一切都起因於好友陳永清的大龍蝦公司在2015年間需要資金前往大陸發展。

據了解，徐乃麟無意投資但答應幫忙籌措資金，因此將房子以交易名義，過戶給大龍蝦經理蔡曜丞，由蔡曜丞去向銀行借錢並辦理二胎，其中部分金額用來清償徐乃麟先前房貸，之後雙方發生財務爭議，蔡曜丞和曹子均出面指控徐乃麟假賣房真詐財，引爆雙方互控。

徐乃麟指控，2015年4月間，委託曹子均處理豪宅買賣事宜，當初說好房價6942萬餘元，但他還差1246萬元款項沒收到，房子就被曹子均過戶給買家蔡曜丞，因此認為曹子均涉嫌背信罪。曹子均喊冤，當初和徐乃麟等人講好這是個「借名登記」與「融資計畫」，房子也已在2016年登記還給徐乃麟，徐乃麟沒有損失，反而是她為了這筆交易代墊規費350萬元不知找誰要。

就在雙方刑事糾紛各說各話的同時，高院做出一份民事判決，指出這筆房地移轉實際上就是「借名登記」，不是買賣關係，目的是讓蔡曜丞可以用首購房屋的資格，辦理銀行貸款籌措資金，且徐乃麟也曾載明寫著「借名登記」的同意書上簽名。

檢察官調查，這間豪宅貸得的款項中，除了大部分用來清償徐乃麟原本的房貸，另有1020萬元直接匯給徐乃麟，後來的二胎抵押也有1500萬元現金由徐乃麟親收，徐乃麟一直掌控著房子的實質處分權，至於徐乃麟提告所指1246萬元爭議，屬於他和陳永清的債務問題，與曹子均無關，因此處分不起訴曹子均。

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