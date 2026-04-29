午後變天中部以北防大雨　明天全台降溫濕答答

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

鋒面影響，今天午後各地降雨機率增，中部以北有短延時大雨。明天全台水氣仍多，中部以北有局部大雨，溫度明顯下降。周五至下周日水氣減少，各地多雲到晴，高溫炎熱。

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，今天已有對流在海峽逐漸靠近，午後各地有短暫陣雨，中部以北地區及南部山區有短延時大雨。明天鋒面通過、東北季風增強，中部以北有局部大雨，其他地區仍有局部短暫陣雨，預計晚間趨緩。

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▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

他指出，周五至下周日各地多雲到晴，氣溫回升，僅花東有零星短暫陣雨，午後對流影響，局部地區也有雷陣雨，且逐日增多，周六及下周日午後大台北、宜花地區及其他山區有雷陣雨。下周一至周二鋒面通過、東北季風影響，中部以北有短暫陣雨或雷雨，南部也有降雨機率。

溫度方面，他表示，今、明天逐漸降溫，明天北宜高溫22至23度，中部及花東25至27度，南部29至31度，感受轉涼，中部以北、宜花低溫19至21度，南部及台東22至24度。周五起回溫，高溫回到30度以上，下周一鋒面影響又會下降。

黃恩鴻也說，今天及下周日東南部有焚風。另外，周六及下周日馬祖有濃霧，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）