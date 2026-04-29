　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

再槓沈伯洋「無限城論壇」　蔣萬安細數國際論壇經驗、MOU成果

▲▼蔣萬安出席台北捷運環狀線東環段CF720區段標開工動土典禮。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋近期談及台北市政議題時拋出「無限城論壇」構想，台北市長蔣萬安則以動畫《鬼滅之刃》回應，「這不是鬼王無慘的大本營？」沈伯洋又說明，大家要的是每次論壇留下的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年，所以才叫無限。蔣萬安今（29日）受訪時表示，其實台北已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界主要城市的首長來分享城市治理經驗，也跟東京都知事、曼谷市長辦過線上論壇，討論高齡化與少子化如何克服，這些都會持續合作交流。

沈伯洋昨日回應蔣萬安指出，每一次跟不同的城市有不同的交流經驗，讓台北的能見度提高，越在地化越國際化，這才是台北應該要有的一個方向。他也質疑，如果台北十幾屆的論壇，都跟幾個中國城市，大家也搞不清楚簽訂了什麼、交了哪些資料出去？北市交通局長甚至去那邊，討論的難道是北市的交通數據嗎？台北防災、疏散動線難道要提供給對方？大家要的是深耕的活動及留下來的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年，所以才叫無限。

蔣萬安今日視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會前受訪表示，其實台北市已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界主要城市的首長來分享城市治理經驗，台北提供一個全球城市交流的平台，深化國際交流合作，他也去到巴黎、倫敦、東京、首爾，與市長們都有深度交流，分享自身經驗，如果有機會，也歡迎沈伯洋來台北國際城市論壇聽聽各國主要城市的市長分享經驗。

被問到交流跟論壇一樣？蔣萬安則說，所以台北舉辦城市論壇，邀請很多首長們一起來，今年與德國德勒斯登市長共同簽署戰略合作備忘錄，因為台積電到德勒斯登登設廠，他們也知道輝達海外總部落腳台北，「我也跟東京都知事、曼谷市長辦過線上論壇，討論高齡化與少子化如何克服。這些都會持續合作交流。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄兇殺！　34歲男遭割喉慘死
心臟超強！台積電1000元以下進場「一票人還抱著」
台女「遊日2行為」越來越常見！　日本人震怒：真的惡劣
快訊／台股史上第2大！ETF新兵報請成立　爆狂募逾800億
任內最後一次！　陳菊財產申報曝
停火繼續打！真主黨大型地下隧道炸毀　「巨大煙柱」狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

第一時間聯絡李四川賀「眾望所歸」　蔣萬安：未來雙北全力以赴

再槓沈伯洋「無限城論壇」　蔣萬安細數國際論壇經驗、MOU成果

小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

打臉沈伯洋無限城論壇　殷瑋列蔣萬安國際交流：熟悉市政都知道

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

主打南非乾鮑、花膠乾貨料理　新粵菜餐廳「玉天璽」插旗台北大直

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

第一時間聯絡李四川賀「眾望所歸」　蔣萬安：未來雙北全力以赴

再槓沈伯洋「無限城論壇」　蔣萬安細數國際論壇經驗、MOU成果

小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

打臉沈伯洋無限城論壇　殷瑋列蔣萬安國際交流：熟悉市政都知道

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

主打南非乾鮑、花膠乾貨料理　新粵菜餐廳「玉天璽」插旗台北大直

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」　網驚呆：還是在炫富

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

午後變天中部以北防大雨　明天全台降溫濕答答

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

【網喊一定要娶她】女友坐上男友爸的「特製跑車」露爽朗笑聲XD

政治熱門新聞

「不能讓妳死在這」　北一女爆職場霸凌、無加班費

大巨蛋開唱就震動　許淑華：體育局解方竟是「拍手取代跳動」

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

柯文哲、黃國昌合體直播募款　目標1000萬

黃國昌爆AIT問「民進黨一定要1.25兆？」　綠轟：造謠、混淆視聽

黃國昌合體柯P喊募千萬　「賣我這帥臉拜託大家」

健康因素請辭　陳菊「監察院長任內」最後一次財產申報曝

沈伯洋拋改辦「無限城論壇」　Cheap：餅畫到宇宙！高雄怎不先辦

藍白合作制度化鋪陳2028　民眾黨保溫影響力考驗兩顆太陽

讚黃國昌沒贏卻得到不少本錢　媒體人點4動作：表現厲害

黃國昌民調敗給李四川　李貞秀嗨喊：惡毒政客提早下課是國家之福

揭新北藍白合2民調玄機　綠委：拿捏落跑者自尊「數字什麼都說了」

王世堅爆氣金句變抖音神曲　本人反應曝光

國民黨老將宣布脫黨參選

更多熱門

相關新聞

小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

近日多份4月國政民調陸續出爐，日本知名學者小笠原欣幸也分析「賴清德總統滿意度」、「主要政黨支持率」、「國共領導人會談評價」、「國民黨主席鄭麗文信任度」等調查。他認為，總結來說，賴總統支持率處於穩定。然而，未來前景恐怕不容樂觀，由於政府極力凍漲汽油價格和電費，目前社會幾乎沒有危機感。簡而言之，執政黨施政艱辛但仍維持穩定，在野黨面臨著不同問題。在地方選舉方面，就目前情勢來看，民進黨有可能較上次慘敗略有斬獲。

打臉沈伯洋無限城論壇　他細數蔣萬安國際交流

打臉沈伯洋無限城論壇　他細數蔣萬安國際交流

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

台南女警遭輾斃　綠新北議員諷「一定是車道太窄沒辦法超車」遭罵爆

1縣市超貴！他曝貢丸蛋花湯「一碗90元」

1縣市超貴！他曝貢丸蛋花湯「一碗90元」

登太平島惹越南抗議　管碧玲：慣常性抗議、非針對民進黨政府

登太平島惹越南抗議　管碧玲：慣常性抗議、非針對民進黨政府

關鍵字：

民進黨沈伯洋國民黨蔣萬安2026台北

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面