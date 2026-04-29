再槓沈伯洋「無限城論壇」　蔣萬安細數國際論壇經驗、MOU成果

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋近期談及台北市政議題時拋出「無限城論壇」構想，台北市長蔣萬安則以動畫《鬼滅之刃》回應，「這不是鬼王無慘的大本營？」沈伯洋又說明，大家要的是每次論壇留下的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年，所以才叫無限。蔣萬安今（29日）受訪時表示，其實台北已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界主要城市的首長來分享城市治理經驗，也跟東京都知事、曼谷市長辦過線上論壇，討論高齡化與少子化如何克服，這些都會持續合作交流。

沈伯洋昨日回應蔣萬安指出，每一次跟不同的城市有不同的交流經驗，讓台北的能見度提高，越在地化越國際化，這才是台北應該要有的一個方向。他也質疑，如果台北十幾屆的論壇，都跟幾個中國城市，大家也搞不清楚簽訂了什麼、交了哪些資料出去？北市交通局長甚至去那邊，討論的難道是北市的交通數據嗎？台北防災、疏散動線難道要提供給對方？大家要的是深耕的活動及留下來的價值，能夠延續一整年，再銜接到下一年，所以才叫無限。

蔣萬安今日視察防汛搶險演習暨自主防災社區成果發表會前受訪表示，其實台北市已經連續兩年舉辦台北國際城市論壇，邀請全世界主要城市的首長來分享城市治理經驗，台北提供一個全球城市交流的平台，深化國際交流合作，他也去到巴黎、倫敦、東京、首爾，與市長們都有深度交流，分享自身經驗，如果有機會，也歡迎沈伯洋來台北國際城市論壇聽聽各國主要城市的市長分享經驗。

被問到交流跟論壇一樣？蔣萬安則說，所以台北舉辦城市論壇，邀請很多首長們一起來，今年與德國德勒斯登市長共同簽署戰略合作備忘錄，因為台積電到德勒斯登登設廠，他們也知道輝達海外總部落腳台北，「我也跟東京都知事、曼谷市長辦過線上論壇，討論高齡化與少子化如何克服。這些都會持續合作交流。」

