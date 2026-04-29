和平統一維持現狀難？　國台辦：台灣社會制度生活方式將充分尊重

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

針對台灣民主文教基金會最新民調顯示逾六成民眾認為應主動參與兩岸談判，如果兩岸難維持現狀，會失去現在生活狀態。大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日表示，和平統一後，台灣的社會制度與生活方式將得到尊重，私人財產、宗教信仰與合法權益將得到保障，並呼籲兩岸各界在「九二共識」基礎上開展深入協商。

大陸國務院台辦今29日舉行例行新聞發布會。港媒提問，「近日台灣民主文教基金會公布島內最新民調顯示，有55.2%民眾認為台灣已很難繼續維持現狀，61.6%民眾同意，與其等待大陸決定台灣命運，不如由台灣主動參與談判提出最有保障的制度條件。如果兩岸之間無法維持現狀，67.4%民眾擔心失去現在的生活方式和權利，請問發言人對此有何評論？」

發言人陳斌華表示，相關民調表明，越來越多台灣同胞認識到祖國終將統一也必將統一的歷史大勢滾滾向前，不可阻擋。

陳斌華指出，在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣的社會制度和生活方式將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。和平統一將給台灣經濟社會發展創造巨大空間，給廣大台灣同胞帶來實實在在的好處，台灣的未來將更加美好。

陳斌華強調，「我們願在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，與台灣各黨派、各界別、各階層人士，就兩岸關係和國家統一問題開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程。」

被問及統一之後為台灣帶來好處？陳斌華則指出，和平統一後，立足於大陸超大市場和超大規模經濟等各方面優勢，結合自身科技特色和人才優勢，台灣經濟將煥發新的活力，台灣同胞將從中得到實實在在的好處。兩岸貿易將進一步釋放新的增長動能，14億多人口的大陸市場將成為台灣經濟穩定增長的強力支撐。

陳斌華進一步說，兩岸產業鏈供應鏈將深度融合，進一步激活台灣產業發展的內生動力。在升級傳統產業方面，採取可以通過兩岸上下游協同創新，實現數字化轉型智能化升級，煥發高端化、智能化、綠色化蓬勃生機。在壯大新興產業方面，台企可以通過開發新技術、新產品、新場景，進入更多新領域新賽道，向產業鏈價值鏈高端躍升。

最後他說，在佈局未來產業方面，台企可以通過善用大陸科技產業資源，積極融入創新生態，獲得更大的發展空間。此外，兩岸將實現互聯互通，應通盡通，物流、人流、資金流、信息流將更加順暢，為台灣民眾提供更多就業創業機會。「和平統一將給台灣的投資環境，營商環境注入更大的確定性。」