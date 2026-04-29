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含冤30年！被控戴安全帽砍夫妻檔遭判8年定讞　蘇耀輝改判無罪

▲▼殺人未遂遭判刑8年定讞的蘇耀輝，含冤30年後獲高院再審改判無罪。蘇耀輝夫婦，蘇耀輝夫婦與冤獄平反協會理事長葉建廷。（圖／記者吳銘峯攝）

▲殺人未遂遭判刑8年定讞的蘇耀輝，含冤30年後獲高院再審改判無罪。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

男子蘇耀輝被控於1997年間，持開山刀潛入新北市土城區某民宅內，砍傷詹姓夫婦，之後被依照殺人未遂罪判處有期徒刑8年定讞。蘇男不願含冤入獄，展開逃亡生活，並多方聲請再審，最高法院今年初裁准再審。案經高院再審審理後，29日改判蘇耀輝無罪，本案仍可再上訴。

本案發生於1997年11月27日上午7點左右，2名頭戴全罩式安全帽的男子，潛入新北市土城區某民宅內。民宅詹姓男主人走下樓梯，突然遭2名男子持開山刀衝出砍殺。被害人的潘姓妻子聽到哀嚎聲後開門查看，趕緊出門搶救丈夫，但也遭2名兇手砍殺。

2名兇手行兇後逃逸，被砍殺的詹姓夫婦被送醫急救，經搶救後2人都撿回性命。案發後2夫婦向警方供稱，當時曾因檢舉違建拆遷與人發生訴訟，警方隨即提供包含蘇姓男子在內的照片，2夫婦指認蘇男就是兇手。警方逮捕蘇男，檢方依照「殺人未遂罪」提起公訴。案件進入法院後，雖經最高法院2度撤銷發回，但最後仍於2005年間判刑8年定讞。

案件定讞後蘇男不服，但卻申冤無門，因此選擇逃亡生活。期間他向許多不同行政機關、司法機關，尋求翻案，但都遭到拒絕。直到幾年前找上前監察委員陳師孟，陳師孟離職前也將案件轉給另名監察委員高涌誠，最後案件到了「台灣冤獄平反協會」手裡。冤平協會經過多年努力，今年初終於獲得最高法院同意，重啟再審程序。

而高院再審後，認為檢方僅提出指認、測謊兩項證據。其中指認部分甚至是要求蘇男在庭上戴上安全帽，供被害人指認，高院合議庭認為這根本就是將法庭轉變成「預設腳本的舞台」。另外測謊證據部分，高院也認為實施測謊的調查員在判讀數據上有問題，因此不予採信。此外，高院認為本案並未查獲作案安全帽、兇刀、血衣等客觀補強證據，僅憑指認、測謊兩項供述證據，不足以定罪，因此高院再審改判無罪。

對於無罪，蘇耀輝非常激動，他在庭外表示，「這案子到現在剛好三十年了，人生有多少個三十年可以度過。2005年最高法院駁回我的上訴，我是冤枉的，我選擇司法不服從，不進去關。在逃亡期間我到處申冤，逃亡期間我沒有辦法工作，我老婆說她出去工作，維持家計，做到現在快70歲了還在工作。最讓我心痛的是，2013年6月間，我唯一的兒子國中畢業當天，到三重忠孝碼頭烤肉，被朋友推下淡水河而身亡。當時我逃亡無法出面送他...我冤案加上喪子之痛，真的有多麼悲哀。」

此外律師團也補充，蘇耀輝因為選擇司法不服從沒有入獄服刑，所以即便含冤30年，但卻無法適用我國的《刑事案件補償法》（以前的《冤獄賠償法》），沒有門路取得任何補償，未來生堪慮。律師強調，對這些被冤枉的人來說，因為司法的錯誤，耽誤了他們一生，國家卻連一個道歉、一個補償都無法，實在是法律上的漏洞，應該要儘速填補。

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