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大陸 大陸焦點 特派現場

我喊封殺高德　國台辦回應了：反中反到反智反科技

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華。20260429（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸導航APP高德地圖近期在台灣爆紅，不過被數位發展部認定為危害國家資通安全產品，相關單位研擬禁用。大陸國台辦回應，民進黨當局為了謀獨，反中反到反智反科技的地步，只因為是大陸的科技和產品好用，台灣民眾愛用，就禁止或阻止台灣民眾使用，真是「杯弓蛇影、荒唐可笑」。

數位發展部指出，高德地圖涉及敏感定位與行動軌跡資料，恐回傳至大陸伺服器，已被認定為危害國家資通安全產品，目前政府機關已全面禁止使用，並預計於5月公布完整資安評測結果。

陸委會則表示，技術層面由數發部進行研析，政策部分則由相關部會共同討論決定，待報告出爐後，政府將「立刻做出決定」，並強調此類涉及資安的議題「越早決定越好」。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（29）日於例行記者會上表示，大陸擁有世界領先的數字（數位）地圖、導航和位置服務技術，多項應用在大陸和一些國家已經廣泛使用多年，滿足了民眾的實際需求，讓大家出行更加省時便捷，生活更加便利豐富，是科技發展、造福人類的具體體現。

他說，除了高德地圖，大陸還有很多創新優質的技術和產品，高端前沿的技術、創新優質的產品都很多，兩岸同胞是一家人，「我們樂於讓台灣同胞率先分享」。

陳斌華批評，民進黨當局為了謀獨，反中反到反智反科技的地步，民進黨上台將近10年，台灣社會出現一種思想禁錮、言論鉗制的怪現象。最典型的就是不能對美國說不，不能說大陸的好，只因為是大陸的科技和產品好用，台灣民眾愛用，就禁止或阻止台灣民眾使用，真是杯弓蛇影、荒唐可笑，這種做法不得人心，也不會得逞。

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