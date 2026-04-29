被爆1折出清「MacBook一台只要1000元」！燦坤急發聲揭真相

▲燦坤發聲駁斥假消息。（示意圖／翻攝Google Maps）

圖文／CTWANT

連鎖3C通路燦坤金門山外店近日遭冒名散布不實訊息，有網路貼文聲稱因租約到期將歇業，並以「筆電不到1折出清」、「1台1000元」等話術吸引消費者，引發關注。對此，業者緊急澄清，強調門市並未歇業，目前仍正常營運。

該不實訊息最初出現在社群平台Threads，有用戶貼出山外店外觀照片，指稱「猶豫了很久，還是要跟大家說這個消息……因為大環境不好，加上房租合約到期大幅調漲，不得不歇業！」並附上低價販售高規格筆電資訊，包括MacBook Air M4等商品，「筆電不到一折出清，一台1000元。」明顯偏離市場價格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

燦坤方面表示，相關內容皆非官方發布，且價格明顯異常，呼籲消費者提高警覺。業者指出，此類貼文多屬詐騙手法，常以「倒閉出清」或「限時低價」為誘因，進一步要求私訊或匯款，民眾切勿輕信或進行轉帳。

據了解，燦坤金門山外店自2007年6月開業，營運至今已近19年，為當地重要3C通路之一，與位於金城鎮的門市分別服務東、西半島消費需求。對於突如其來的歇業傳聞，門市已發布提醒訊息，強調持續正常營業，並呼籲民眾勿轉傳不實內容。

延伸閱讀

▸ 台南一家三口陳屍留26萬現金 現場見農藥高大成曝「命案關鍵」

▸ 姊弟聯手2／藝人轉經紀有張鈞甯許瑋甯先例 徐若瑄找「教母級」栽培直播主

▸ 原始連結