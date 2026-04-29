東海岸地標整建　台東三仙台八拱橋5月起封閉施工

▲三仙台八拱橋將封閉整修。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台東成功鎮的三仙台八拱橋，自民國76年完工啟用以來，已陪伴民眾近40年，為東海岸具代表性的觀光地標之一。為因應長年受海風與鹽害影響，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）宣布，將自115年5月4日起展開橋梁整體修復工程，預計於116年底完工。

東管處表示，三仙台八拱橋橫跨海域，連接本島與離島，是遊客前往三仙台重要通道。經長期檢測，橋梁整體結構尚屬安全，但內部鋼箱梁已出現鏽蝕損傷，為確保使用安全並延長橋梁壽命，決定啟動全面整修作業。

本次工程內容包含防蝕塗裝、地坪鋪面更新、不鏽鋼護欄修復以及橋墩結構補強等項目，並於施工前完成生態檢核及蒐集在地部落意見，朝兼顧環境友善與遊憩品質提升方向規劃。

東管處指出，施工期間為維護民眾安全，八拱橋將全面封閉，暫停通行至對岸離島，相關管制措施將持續至工程完成為止。另配合工程進行，「台灣好行」東部海岸線8101A自115年5月起亦調整三仙台停留時間，建議旅客行前留意最新交通資訊。

儘管橋梁暫時封閉，三仙台本島園區仍維持正常開放。遊客仍可於園區內漫步休憩，或前往礫石灘欣賞海蝕地形景觀，並進行海濱生態觀察，體驗東海岸自然風貌。

東管處表示，短期封閉是為確保長期安全與品質提升，期盼透過本次整修工程，使三仙台八拱橋在未來持續提供安全且優質的遊憩環境，並再次成為迎接日出與觀光旅遊的重要地標。

▲三仙台八拱橋將封閉整修。（圖／記者楊晨東翻攝）