　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

東海岸地標整建　台東三仙台八拱橋5月起封閉施工

▲三仙台八拱橋將封閉整修。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲三仙台八拱橋將封閉整修。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

位於台東成功鎮的三仙台八拱橋，自民國76年完工啟用以來，已陪伴民眾近40年，為東海岸具代表性的觀光地標之一。為因應長年受海風與鹽害影響，交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（東管處）宣布，將自115年5月4日起展開橋梁整體修復工程，預計於116年底完工。

東管處表示，三仙台八拱橋橫跨海域，連接本島與離島，是遊客前往三仙台重要通道。經長期檢測，橋梁整體結構尚屬安全，但內部鋼箱梁已出現鏽蝕損傷，為確保使用安全並延長橋梁壽命，決定啟動全面整修作業。

本次工程內容包含防蝕塗裝、地坪鋪面更新、不鏽鋼護欄修復以及橋墩結構補強等項目，並於施工前完成生態檢核及蒐集在地部落意見，朝兼顧環境友善與遊憩品質提升方向規劃。

東管處指出，施工期間為維護民眾安全，八拱橋將全面封閉，暫停通行至對岸離島，相關管制措施將持續至工程完成為止。另配合工程進行，「台灣好行」東部海岸線8101A自115年5月起亦調整三仙台停留時間，建議旅客行前留意最新交通資訊。

儘管橋梁暫時封閉，三仙台本島園區仍維持正常開放。遊客仍可於園區內漫步休憩，或前往礫石灘欣賞海蝕地形景觀，並進行海濱生態觀察，體驗東海岸自然風貌。

東管處表示，短期封閉是為確保長期安全與品質提升，期盼透過本次整修工程，使三仙台八拱橋在未來持續提供安全且優質的遊憩環境，並再次成為迎接日出與觀光旅遊的重要地標。

▲三仙台八拱橋將封閉整修。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲三仙台八拱橋將封閉整修。（圖／記者楊晨東翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄兇殺！　34歲男遭割喉慘死
心臟超強！台積電1000元以下進場「一票人還抱著」
台女「遊日2行為」越來越常見！　日本人震怒：真的惡劣
快訊／台股史上第2大！ETF新兵報請成立　爆狂募逾800億
任內最後一次！　陳菊財產申報曝
停火繼續打！真主黨大型地下隧道炸毀　「巨大煙柱」狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

東海岸地標整建　台東三仙台八拱橋5月起封閉施工

深耕在地護理人才　台東基督教醫院培育多元進修典範

假同學急借款設局　東港警火速攔阻保住44萬

台南外勤記者學會授證登場　黃偉哲：發揮第四權正向力量

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧能力

中壢堵車夢魘升級　鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程還得再兩周

台灣首部《日本檢察實務》問世　跨國法制交流再進化

尋找山谷間的隱藏版金嗓　投縣首辦原民歌唱大賽...冠軍獎10萬

彰化、南投轄區幅員廣大　執行署彰化分署前進信義鄉提供便民服務

出國經費全額補助+最高獎勵金12萬元　南投縣招募地方創生青年軍

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

東海岸地標整建　台東三仙台八拱橋5月起封閉施工

深耕在地護理人才　台東基督教醫院培育多元進修典範

假同學急借款設局　東港警火速攔阻保住44萬

台南外勤記者學會授證登場　黃偉哲：發揮第四權正向力量

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧能力

中壢堵車夢魘升級　鐵路地下化內壢站臨時軌切換工程還得再兩周

台灣首部《日本檢察實務》問世　跨國法制交流再進化

尋找山谷間的隱藏版金嗓　投縣首辦原民歌唱大賽...冠軍獎10萬

彰化、南投轄區幅員廣大　執行署彰化分署前進信義鄉提供便民服務

出國經費全額補助+最高獎勵金12萬元　南投縣招募地方創生青年軍

被說身家上億！反指標女神「公開真實存款」　網驚呆：還是在炫富

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

午後變天中部以北防大雨　明天全台降溫濕答答

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

A-Lin澄清「跨年真沒喝」　 喊不喝酒遭虧：連自己都騙

地方熱門新聞

海巡攔下毒船！498塊海洛因、399包大麻銷燬４大陸漁民判重刑　

台南外勤記者學會授證登場發揮第四權正向力量

中壢堵車夢魘升級　彭俊豪促速解決

金門男企圖泅泳偷渡竟是離職警察

國民黨斗六市長初選出爐　黃尤美92.5％高支持率勝出

未依規二段式左轉釀連環撞　屏東市3騎士送醫

桃園更年期婦女課程　以藝療心助女性自我照顧

南投縣首辦原民歌唱大賽冠軍獎10萬

首部《日本檢察實務》出版 跨國法制交流再進化

中國海警闖金門海域海巡即時驅離

執行署彰化分署有感服務行動列車前進信義鄉

南投縣地方創生與人才培育計畫招募青年生力軍

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

花蓮吉安桶裝瓦斯補助開跑　每戶最高646元

更多熱門

相關新聞

台東基督教醫院培育多元進修典範

台東基督教醫院培育多元進修典範

面對偏鄉醫療人力不足挑戰，台東基督教醫院長年致力於培育並留任在地護理人才，透過與馬偕醫護管理專科學校、台東大學等學校合作，以及院內在職進修制度，建立多元培育管道。值此國際護師節前夕，院內多位由基層轉任護理專業的護理師分享自身歷程，展現地方醫療體系深耕人才的成果。

台東三仙台八拱橋5/4起封閉整修

台東三仙台八拱橋5/4起封閉整修

40年三仙台八拱橋即將封閉整修！完工日期曝

40年三仙台八拱橋即將封閉整修！完工日期曝

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

富岡漁民遭魟魚刺傷　海巡即時通報救護送醫

猴群下山現蹤海岸線　成功警籲勿餵食確保安全

猴群下山現蹤海岸線　成功警籲勿餵食確保安全

關鍵字：

東海岸三仙台台東

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面