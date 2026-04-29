深耕在地護理人才　台東基督教醫院培育多元進修典範

▲東基助在地人才轉職成專業護理師。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

面對偏鄉醫療人力不足挑戰，台東基督教醫院長年致力於培育並留任在地護理人才，透過與馬偕醫護管理專科學校、台東大學等學校合作，以及院內在職進修制度，建立多元培育管道。值此國際護師節前夕，院內多位由基層轉任護理專業的護理師分享自身歷程，展現地方醫療體系深耕人才的成果。

台東基督教醫院表示，院內不乏從照顧服務員、助理員或事務員起步，透過進修護理科系、取得執照後投入第一線護理工作的案例。其中，現任呼吸照護病房護理長陸美春，即是典型代表。她回憶，當年為理解醫囑而踏上進修之路，從基層一步步累積專業，最終在護理領域找到自我價值。

護理部主任歐惠容指出，院方長期鼓勵同仁在職進修，強化專業能力。許多原非護理背景的員工，在進入醫院服務後對護理工作產生興趣，透過進修轉任護理職。目前院內護理人員持續進修風氣盛行，攻讀二技學位者約15人，碩士班10人，其中已有3人取得碩士學位。

此外，院方也依臨床需求，培育專科護理師、急診與加護護理師、腫瘤及安寧護理師等專業人力，透過派訓制度強化第一線照護能力。不過，由於台東地區進修資源相對有限，多數學員須跨縣市就學，增加時間與經濟負擔，成為在地人才培育的一大挑戰。

在個別案例中，陸美春與高中同學尤亞芳二十多年前先後進入東基服務，分別從照顧服務員與門診助理員做起，逐步培養對護理工作的興趣。兩人把握在職專班機會，完成專科與二技學業並取得護理師資格，分別投入產兒科及呼吸照護病房服務，至今累積多年臨床經驗。

同樣由基層轉任護理師的楊心怡與曾惠如，則在家庭與工作之間取得平衡，透過進修完成學歷提升。楊心怡從門診助理員轉任病房照服員，在同事協助下兼顧育兒與學業，最終成為護理師；曾惠如則在醫師鼓勵下進修，取得護理師資格後再進一步考取內視鏡技術師，持續深化專業能力。

院方指出，無論是手術室或各專科單位，皆有類似由基層培養成專業護理人員的案例。這些歷程普遍需同時兼顧家庭與工作，過程艱辛，但在同事與家人的支持下，逐步累積專業實力，也為台東醫療注入穩定能量。

台東基督教醫院強調，未來將持續深化與學界合作，完善在地人才培育機制，提升護理專業量能，讓更多願意留在台東的醫療人員能安心發展，進一步強化偏鄉醫療服務品質。