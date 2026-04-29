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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

打臉沈伯洋無限城論壇　殷瑋列蔣萬安國際交流：熟悉市政都知道

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委沈伯洋日前提到，應取消台北上海雙城論壇，改辦「無限城論壇」與各國都市交流；台北市長蔣萬安昨日則笑回，「這不是《鬼滅之刃》當中鬼王無慘的大本營嗎？」台北市研考會主委殷瑋也透過影片諷刺沈伯洋，細數市長蔣萬安過去與巴黎、紐約、東京等城市交流照片，露出詭異表情反問「這些熟悉市政的人，都知道....。」

▲▼民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

民進黨徵召綠委沈伯洋參選台北市長態勢明朗，沈也頻頻拋出議題與蔣萬安交鋒，最近便提出「無限城論壇」，稱台北不應只辦台北上海雙城論壇，應該也要和倫敦、紐約、東京等城市交流。蔣萬安昨以《鬼滅之刃》的鬼王「無慘」大本營回應，沈伯洋又說，無限城也可能是漫畫閃靈二人組中的梗，並強調論壇需要有活動、年輕人參與名額及工作機會，還有後續追蹤等。

殷瑋昨日在臉書發文，針對沈伯洋的無限城論壇一說回擊，「嘿委員，你是說巴黎紐約倫敦東京…無限城嗎？」並列舉蔣萬安任內各項國際城市論壇成果。

殷瑋指出，蔣萬安曾參與巴黎氣候變遷市長論壇、訪問紐約市各局處與紐澤西州長交流、與倫敦市長Sadiq Khan暢談城市建設、與東京都知事小池百合子互訪、台北主辦國際城市論壇及智慧城市論壇多屆，以及台北與東京、曼谷的三方城市論壇等，都是國際論壇及交流。

殷瑋在列舉各項論壇成果時說「你是說像這樣嗎？」再酸「熟悉市政的人會知道」，最後更說「如果你不知道」並露出嘲諷微笑後不發言，讓網友笑翻。

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