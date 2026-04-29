五一連假將至！恆春警鎖定墾丁大街人車分流　交通動線看這裡

▲恆春警方五一勞動節連假交通措施。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

五一勞動節連續假期將至，預估湧現大量車潮湧入恆春半島，為避免交通壅塞影響旅遊品質，恆春分局提前規劃多項交通疏導與管制措施，涵蓋車城、南灣及墾丁等重點區域，並視人車流量機動調整。警方呼籲民眾出遊前掌握路況資訊，配合現場指揮行駛，確保行車安全與順暢，安心享受連假時光。

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115年勞動節連續假期自5月1日至5月3日止，共3天，預期將有大批返鄉及旅遊車潮湧入恆春半島。為維持交通順暢，恆春分局規劃相關交通疏導措施如下：

一、車城地區：

（一）5月1日8時至5月3日22時，車城鄉台26線和平路口、中正路口、中山路24巷前及熊家豬腳前分隔島缺口封閉；後灣路與射寮路口至墾4-1號道路兩側全面禁止停車。

（二）當台26線主線壅塞時，將啟動替代道路措施：南下車輛可由海口長灘飯店路口右轉屏152線接屏153線，再由南灣南光路口右轉續行；北上車輛則可由南灣南光路口左轉屏153線接屏152線，於海口長灘飯店路口銜接台26線北返。

二、南灣地區：

5月1日8時至5月3日22時，南灣停車場至南灣路與林森巷口（台26線31K至32K）道路兩側全面禁止停車。

三、墾丁地區：

（一）5月1日至5月2日每日18時至22時，墾丁大街實施人車分流管制。台26線南下車輛須於墾丁牌樓前右轉大灣路，經青年活動中心接回台26線；北上車輛則反向改道行駛。墾丁大街南北端封閉為行人徒步區，禁止車輛進入，周邊文化巷、通海巷、佛光巷及和平巷亦同步管制。措施將依人潮及車流狀況機動調整。

（二）管制期間大灣路兩側禁止停車，周邊停車空間提供大型車34位、小型車約674位，供民眾使用。

恆春分局表示，連假期間將加強重要路段與事故熱點巡查及違規取締，並呼籲民眾出發前先掌握交通資訊，隨時收聽警廣路況，避開尖峰時段與壅塞路段，同時切勿酒駕、超速或疲勞駕駛，共同維護行車安全與順暢交通環境。