全家聯名大埔鐵板燒　還原「包手師傅」高麗菜豆芽鐵板麵

▲全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

繳稅季荷包壓力大，超商紛紛推出大份量鮮食，全家「狠飽系列」首度聯名平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款鮮食，通通百元內能吃，包括還原網路迷因「包手師傅」的「滿滿高麗菜豆芽鐵板麵」、「鐵板牛套餐包手捲」等。7-ELEVEN近期也推出「重量級饗宴」系列，多款主食、點心升級份量。

▲網路傳說「包手師傅」製作的鐵板燒特別好吃，全家也將此迷因設計為專屬包裝。（圖／記者林育綾攝）

★全家聯名「大埔鐵板燒」

網路傳說「包手師傅」（大面積手腕至手臂紋身）製作的鐵板燒特別好吃，全家「狠飽」系列首度合作「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食，主打百元內價格與大份量設計，並將傳說中的「包手師傅」迷因視覺化，打造專屬包裝，提升商品辨識度與話題性。

▲全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

此次聯名商品中，主打挑戰便利商店高蔬菜量的「滿滿高麗菜豆芽鐵板麵」（99元），以約200公克高麗菜與豆芽菜鋪滿黑胡椒鐵板麵，還原大埔店內經典「菜山」特色，包裝還印上隱藏版術語「全高小辣」。

▲「鐵板牛套餐包手捲」餡料較一般飯卷增加約20%。（圖／記者林育綾攝）

還有「鐵板牛套餐包手捲」（65元）以人氣牛肉套餐為靈感，餡料較一般飯卷增加約20%，可同時吃到牛肉與蔬菜風味。

▲「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」將黑胡椒炒麵與豬肉夾入長堡中。（圖／記者林育綾攝）

「爆炒雞丁飯」（99元）以大火爆炒雞丁搭配高麗菜呈現濃厚醬香，「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」（65元）則將黑胡椒炒麵與豬肉夾入長堡中，鎖定重口味族群與高飽足需求。

同時，全家餐促機制「全家超級配」也同步推出99元主食加10元，即可多一瓶600ml御茶園指定茶飲，讓一餐配飲料更省錢。

▲全家「狠飽」系列首度合作「大埔鐵板燒」，主打飽足大份量、高CP值鮮食。（圖／記者林育綾攝）

●繳稅活動與回饋

除鮮食新品外，全家也同步推出繳稅季回饋活動，自4月29日至5月26日期間，使用全盈+PAY於門市單筆消費滿168元，即可獲得抽獎券，有機會抽中最高「5萬元全盈錢包儲值金」，預計抽出4名幸運得主。

▲全家同步推出繳稅季活動。（圖／業者提供）

此外，活動期間至門市繳納房屋稅、汽機車牌照稅等帳單，亦可參加「集章趣」活動，每筆可集1章，集滿5章可兌換5元紅利金，10章可兌換FMC潔膚濕巾，滿20章則可享30元加價購「五月花厚棒衛生紙（串）」或「林鳳營鮮乳」等生活用品，將繳費行為轉為日常補貼。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN同步在即日起推出「重量級饗宴」系列，主打18款大份量鮮食、烘焙新品，從早餐、午餐到午茶點心全面升級份量，包括飯糰、漢堡、炒飯與義大利麵等主食，搭配比臉大雞排與加量甜點，強打高CP值飽足感。

▲早餐推出多款份量升級鮮食，包括「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」。（圖／業者提供）



早餐時段推出多款份量升級主食，包括售價49元的「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」、售價79元的「勁辣雞腿堡」，以及售價65元的「雙層吉式豬肉堡加蛋」，其中雞腿排重量達110克以上，提升整體飽足感。

▼漢堡類商品也提升份量。（圖／業者提供）

午餐主打「真飽」系列，包括售價99元、份量達半台斤的「真飽炸豬排炒飯」，以及售價89元的「真飽雙醬義大利麵」與「米糕炊粉大雙拼」，另有售價65元的「真飽經典麻醬涼麵」與「真飽香辣麻醬涼麵」，強調大份量設計滿足外食族需求。

▼7-ELEVEN「真飽」系列強調大份量設計。（圖／業者提供）

冷凍與炸物類同步推出重量級商品，包括售價99元、4月上市即熱銷的「大大大雞排」，並搭配「美式經典紐奧良烤雞翅」於4月29日至5月12日期間推出「買2送1」優惠。

▲烘焙與甜點也推出放大版本。（圖／業者提供）

此外，烘焙與甜點也推出放大版本，包括售價35元、份量增加25%的「重量級奶油手撕餐包」，以及售價32元的「七顆愛的巧克力捲」，另有售價59元的「巨大鮮奶卡士達泡芙」與售價65元的「巨大巧克力雙餡蛋糕卷」，整體份量較一般商品明顯提升，帶動午茶市場需求。

●繳稅回饋

7-ELEVEN也持續提供「OPENPOINT點數折抵稅款服務」，1點折抵1元綜合所得稅帳單，並推薦搭配中國信託uniopen聯名卡與icash Pay兩大支付方式加碼回饋，單戶單筆最高可獲得100點OPENPOINT點數。

同時，icash Pay於5月1日至5月31日推出「繳稅便利點」活動，使用icash Pay綁定指定銀行信用卡（台新、台北富邦、玉山）繳納綜合所得稅或房屋稅，並於當月一般消費累積滿3,000元，即可享2%的OPENPOINT點數回饋，新戶再加碼2%，最高可達4%回饋。