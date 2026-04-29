　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

全家聯名大埔鐵板燒　還原「包手師傅」高麗菜豆芽鐵板麵

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

▲全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

繳稅季荷包壓力大，超商紛紛推出大份量鮮食，全家「狠飽系列」首度聯名平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款鮮食，通通百元內能吃，包括還原網路迷因「包手師傅」的「滿滿高麗菜豆芽鐵板麵」、「鐵板牛套餐包手捲」等。7-ELEVEN近期也推出「重量級饗宴」系列，多款主食、點心升級份量。

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

▲網路傳說「包手師傅」製作的鐵板燒特別好吃，全家也將此迷因設計為專屬包裝。（圖／記者林育綾攝）

★全家聯名「大埔鐵板燒」

網路傳說「包手師傅」（大面積手腕至手臂紋身）製作的鐵板燒特別好吃，全家「狠飽」系列首度合作「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食，主打百元內價格與大份量設計，並將傳說中的「包手師傅」迷因視覺化，打造專屬包裝，提升商品辨識度與話題性。

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

此次聯名商品中，主打挑戰便利商店高蔬菜量的「滿滿高麗菜豆芽鐵板麵」（99元），以約200公克高麗菜與豆芽菜鋪滿黑胡椒鐵板麵，還原大埔店內經典「菜山」特色，包裝還印上隱藏版術語「全高小辣」。

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

▲「鐵板牛套餐包手捲」餡料較一般飯卷增加約20%。（圖／記者林育綾攝）

還有「鐵板牛套餐包手捲」（65元）以人氣牛肉套餐為靈感，餡料較一般飯卷增加約20%，可同時吃到牛肉與蔬菜風味。

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

▲「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」將黑胡椒炒麵與豬肉夾入長堡中。（圖／記者林育綾攝）

「爆炒雞丁飯」（99元）以大火爆炒雞丁搭配高麗菜呈現濃厚醬香，「黑胡椒豬肉鐵板炒麵麵包」（65元）則將黑胡椒炒麵與豬肉夾入長堡中，鎖定重口味族群與高飽足需求。

同時，全家餐促機制「全家超級配」也同步推出99元主食加10元，即可多一瓶600ml御茶園指定茶飲，讓一餐配飲料更省錢。

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／記者林育綾攝）

▲全家「狠飽」系列首度合作「大埔鐵板燒」，主打飽足大份量、高CP值鮮食。（圖／記者林育綾攝）

●繳稅活動與回饋

除鮮食新品外，全家也同步推出繳稅季回饋活動，自4月29日至5月26日期間，使用全盈+PAY於門市單筆消費滿168元，即可獲得抽獎券，有機會抽中最高「5萬元全盈錢包儲值金」，預計抽出4名幸運得主。

▲▼全家「狠飽」系列首度合作平價連鎖品牌「大埔鐵板燒」，推出4款聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲全家同步推出繳稅季活動。（圖／業者提供）

此外，活動期間至門市繳納房屋稅、汽機車牌照稅等帳單，亦可參加「集章趣」活動，每筆可集1章，集滿5章可兌換5元紅利金，10章可兌換FMC潔膚濕巾，滿20章則可享30元加價購「五月花厚棒衛生紙（串）」或「林鳳營鮮乳」等生活用品，將繳費行為轉為日常補貼。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN同步在即日起推出「重量級饗宴」系列，主打18款大份量鮮食、烘焙新品，從早餐、午餐到午茶點心全面升級份量，包括飯糰、漢堡、炒飯與義大利麵等主食，搭配比臉大雞排與加量甜點，強打高CP值飽足感。

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

▲早餐推出多款份量升級鮮食，包括「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」。（圖／業者提供）

早餐時段推出多款份量升級主食，包括售價49元的「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」、售價79元的「勁辣雞腿堡」，以及售價65元的「雙層吉式豬肉堡加蛋」，其中雞腿排重量達110克以上，提升整體飽足感。

▼漢堡類商品也提升份量。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

午餐主打「真飽」系列，包括售價99元、份量達半台斤的「真飽炸豬排炒飯」，以及售價89元的「真飽雙醬義大利麵」與「米糕炊粉大雙拼」，另有售價65元的「真飽經典麻醬涼麵」與「真飽香辣麻醬涼麵」，強調大份量設計滿足外食族需求。

▼7-ELEVEN「真飽」系列強調大份量設計。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

冷凍與炸物類同步推出重量級商品，包括售價99元、4月上市即熱銷的「大大大雞排」，並搭配「美式經典紐奧良烤雞翅」於4月29日至5月12日期間推出「買2送1」優惠。

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

▲烘焙與甜點也推出放大版本。（圖／業者提供）

此外，烘焙與甜點也推出放大版本，包括售價35元、份量增加25%的「重量級奶油手撕餐包」，以及售價32元的「七顆愛的巧克力捲」，另有售價59元的「巨大鮮奶卡士達泡芙」與售價65元的「巨大巧克力雙餡蛋糕卷」，整體份量較一般商品明顯提升，帶動午茶市場需求。

●繳稅回饋

7-ELEVEN也持續提供「OPENPOINT點數折抵稅款服務」，1點折抵1元綜合所得稅帳單，並推薦搭配中國信託uniopen聯名卡與icash Pay兩大支付方式加碼回饋，單戶單筆最高可獲得100點OPENPOINT點數。

同時，icash Pay於5月1日至5月31日推出「繳稅便利點」活動，使用icash Pay綁定指定銀行信用卡（台新、台北富邦、玉山）繳納綜合所得稅或房屋稅，並於當月一般消費累積滿3,000元，即可享2%的OPENPOINT點數回饋，新戶再加碼2%，最高可達4%回饋。

你可能想看

超商推「巨大版零食、巨無霸悠遊卡」　還有民生用品買1送1

超商「國際珍奶日」買2送2優惠　勞動節咖啡買51送51杯

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／關鍵錄音曝光！小學生亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們
公告了！　上海居民可於福建申請赴金馬旅遊簽注
爆1折出清「MacBook只要1000元」！燦坤急發聲明
鄭麗文軍購堅持「3800億+N」　藍委控：黨團幹部快崩潰
女大生撞女警致死「只看車損」　親友心痛：還我未來大嫂
公車司機趴方向盤痛哭登CNN　業者不捨：平時忠厚老實
「嵐」大野智爆禁忌之愛！　女遭逼簽「分手退圈書」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家聯名大埔鐵板燒　還原「包手師傅」高麗菜豆芽鐵板麵

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

在全家買衣服成日常！Convenience Wear 5年全球業績破40億元　設計師：台灣接受度超高

全家三明治「匠土司搭配完美比例內餡」有感升級！任選第二件6折只到5/12

超商推「巨大版零食、巨無霸悠遊卡」　還有民生用品買1送1

隆鼻進入「全客製」新紀元！FITme完形美週年研討會　醫學界大咖齊聚

母親節優惠開跑！Coupang酷澎美妝、鍋具、寢具一次買齊　24小時客服無休上線

全家寄件新增「黑貓宅急便」　7-11升級智慧取貨結帳加快70%

只要22，餓餓秒退散！科學麵＋可口可樂®最強1＋1震撼登場

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

全家聯名大埔鐵板燒　還原「包手師傅」高麗菜豆芽鐵板麵

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

在全家買衣服成日常！Convenience Wear 5年全球業績破40億元　設計師：台灣接受度超高

全家三明治「匠土司搭配完美比例內餡」有感升級！任選第二件6折只到5/12

超商推「巨大版零食、巨無霸悠遊卡」　還有民生用品買1送1

隆鼻進入「全客製」新紀元！FITme完形美週年研討會　醫學界大咖齊聚

母親節優惠開跑！Coupang酷澎美妝、鍋具、寢具一次買齊　24小時客服無休上線

全家寄件新增「黑貓宅急便」　7-11升級智慧取貨結帳加快70%

只要22，餓餓秒退散！科學麵＋可口可樂®最強1＋1震撼登場

投89線坍方阻交通！警長挺進與消防接力　急病患者早半小時送醫

鍾小平狂嗆「皇太后指揮鄭麗文？」　陳智菡：是提醒小心破壞者

南投家扶推動教育脫貧！1至4月發放605萬助學金...1211孩子受惠

守護偏鄉長者安全　大武警前進森永文健站宣導

美國SOA組織捐贈嘉義縣防災裝備　強化社區應變力

啦啦隊女神0050抱10年賺翻！「無腦買入」報酬率飆330%　揭密投資心法

史上首部爆紅AI劇下架！《菩提臨世》打敗真人卻消失　平台回應了

哈佛研究「上午補眠」死亡風險飆1.3倍！　醫教3招護腦排毒

WSJ：川普下令幕僚準備「長期封鎖伊朗」　逼迫放棄核計畫

「國民初戀」崔智友零遮掩外出！6歲女兒長大了　網驚：時間過好快

【三蛇挺立交纏】嘉義中埔罕見畫面曝　目擊者讚美到忘記害怕

消費熱門新聞

美式賣場「法國沐浴乳」搶翻！網問到底憑什麼？

超商推出「巨大版零食、巨無霸悠遊卡」

只要22，餓餓秒退散！科學麵＋可口可樂®最強1＋1震撼登場

全家三明治升級「匠土司＋爆量內餡」挑戰現做美味！

全家合作大埔鐵板燒　還原「包手師傅」料理百元內能吃

設計師落合宏理訪台揭秘手帕賣翻

藝人薔薔百萬工作室開箱！歐德傢俱操刀規劃

超商珍奶日買2送2　勞動節咖啡買51送51

最舒適薄底鞋204L、久走百搭神鞋740　穿上IU&瘦子同款

超夯髮品美式賣場限時搶購

全家寄件新增「黑貓宅急便」

快閃優惠一年沒幾次　會員搶買補貨

美式賣場必買「洗衣神陣容」升級

全家4400門市開放領全聯包裹　7-11報稅回饋最高36%

更多熱門

相關新聞

全家寄件新增「黑貓宅急便」

全家寄件新增「黑貓宅急便」

超商包裹服務持續升級，全家便利商店宣布今（28日）起新增「黑貓宅急便寄件服務」，全台超過4,400間門市導入多溫層寄件。7-ELEVEN則擴大智慧營運應用，推出自助查詢包裹櫃位、自取微型倉、會員自助快速結帳等功能，加快取貨與結帳流程，提升門市作業效率。

全家4400門市開放領全聯包裹　7-11報稅回饋最高36%

全家4400門市開放領全聯包裹　7-11報稅回饋最高36%

超商咖啡「買2送2」助攻考生提神

超商咖啡「買2送2」助攻考生提神

超商焙茶拿鐵「買2送2」　世界地球日優惠懶人包

超商焙茶拿鐵「買2送2」　世界地球日優惠懶人包

7-11咖啡買2送2！超商周末優惠　全家霜淇淋2支55元

7-11咖啡買2送2！超商周末優惠　全家霜淇淋2支55元

關鍵字：

全家大埔鐵板燒狠飽繳稅季

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

台女「日本旅遊2行為！」日本人震怒：真的很惡劣

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

快訊／台股ETF史上第2大！新兵00403A報請成立　爆狂募逾800億

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面