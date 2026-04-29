　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

地下錢莊專挑男大生下手　他遭騙簽百萬本票...母房產險不保

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊掌握竹聯幫成員經營地下錢莊，從借款人找尋涉世未深的男大生下手。21歲陳姓男大生遭感情詐騙，經濟出現問題，於是上網找小額貸款，卻陷入另外一個深淵，險些讓母親的房產遭變賣換現。

警方調查，陳姓男大生日前遭感情詐騙，生活費幾乎都被騙光，於是上網填寫「資金需求」網路廣告，經營小額貸款的石姓業務員取得借款需求名單後主動聯繫陳男，石表示簽下40萬的本票，然後可以貸款買車打工。

▲▼▲陳姓男大生遭感情詐騙，轉介小額貸款，險些讓母親的房產遭抵押，警方逮捕石姓業務員。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳姓男大生遭感情詐騙，轉介小額貸款，險些讓母親的房產遭抵押，警方逮捕石姓業務員。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

陳姓男大生聽信建議，簽下40萬本票，但後來反悔，於是聯繫石姓業務員，結果被索討30萬違約金，石姓業務員得知陳男母親曾經有幫忙兒子還款記錄，於是將腦筋動到陳母身上。

石姓業務員找來竹聯幫吳姓大哥，上演債權轉讓的戲碼，吳將陳姓男大生積欠的30萬元債權轉讓到自己身上，進一步以債務整合的方式，讓陳簽下150萬本票，又藉口本票面額太大，又改成30多張共計160萬元的債務本票。

▲▼男大生找上小額借款，沒想到債務整合變簽下340萬本票，又積欠百萬債務。（圖／記者邱中岳翻攝）

後來吳又藉機找男大生出面，說要讓陳母出面還錢，又以話術要男大生加碼簽下160萬的本票，最後拿著本票以及當初借款的影片找上陳母，陳母沒上當並通知警方到場處理，但後續仍被騷擾，直到北市刑大偵三隊逮將吳男等人逮捕才恢復寧靜生活。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄兇殺！　34歲男遭割喉慘死
心臟超強！台積電1000元以下進場「一票人還抱著」
台女「遊日2行為」越來越常見！　日本人震怒：真的惡劣
快訊／台股史上第2大！ETF新兵報請成立　爆狂募逾800億
任內最後一次！　陳菊財產申報曝
停火繼續打！真主黨大型地下隧道炸毀　「巨大煙柱」狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

含冤30年！被控戴安全帽砍夫妻檔遭判8年定讞　蘇耀輝改判無罪

地下錢莊專挑男大生下手　他遭騙簽百萬本票...母房產險不保

男大生借3萬實拿1.2萬...假「債務整合」騙簽本票！錢莊9人被逮

大甲格鬥盃「警被打斷鼻樑」　彰檢11天火速偵結起訴5人

高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾　下場慘了

長年鹽害受損！40年歷史三仙台八拱橋將封閉整修　完工日期曝

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛回高雄「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

含冤30年！被控戴安全帽砍夫妻檔遭判8年定讞　蘇耀輝改判無罪

地下錢莊專挑男大生下手　他遭騙簽百萬本票...母房產險不保

男大生借3萬實拿1.2萬...假「債務整合」騙簽本票！錢莊9人被逮

大甲格鬥盃「警被打斷鼻樑」　彰檢11天火速偵結起訴5人

高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾　下場慘了

長年鹽害受損！40年歷史三仙台八拱橋將封閉整修　完工日期曝

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛回高雄「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

午後變天中部以北防大雨　明天全台降溫濕答答

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

A-Lin澄清「跨年真沒喝」　 喊不喝酒遭虧：連自己都騙

社會熱門新聞

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警回應了

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

摩鐵餵毒凌虐2男　惡男辯「打鬧」下場曝

快訊／上班注意！　國1「追撞翻車」塞爆

9月嬰無呼吸心跳「搶命救回大哭」　消防紅眼眶：最美聲音

即／曾行賄扁嫂　力麗總裁與長子遭移送

更多熱門

相關新聞

李東洺擺脫「自己把自己投倒」

李東洺擺脫「自己把自己投倒」

富邦悍將投手李東洺近期狀態明顯回穩，繼18日對統一獅繳出6.1局無失分好投後，28日再度壓制台鋼雄鷹，用80球投滿6局，僅被敲3安打，奪3次三振、1次保送，無失分，防禦率降至3.10，獲選單場MVP。回顧11日對台鋼僅投3局失5分吞敗，他坦言當時陷入「想太多」的狀態。

張政禹抱兒同框！葉總讚更會玩球

張政禹抱兒同框！葉總讚更會玩球

李東洺好投大翻身？後藤賣關子不談修正秘訣

李東洺好投大翻身？後藤賣關子不談修正秘訣

李展毅驚喜三壘安！葉總：漏球才嚇到

李展毅驚喜三壘安！葉總：漏球才嚇到

女房東張淑晶疑檢方算錯刑期　救濟敗訴

女房東張淑晶疑檢方算錯刑期　救濟敗訴

關鍵字：

小額貸款本票詐欺影音

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面