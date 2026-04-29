地下錢莊專挑男大生下手　他遭騙簽百萬本票...母房產險不保

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊掌握竹聯幫成員經營地下錢莊，從借款人找尋涉世未深的男大生下手。21歲陳姓男大生遭感情詐騙，經濟出現問題，於是上網找小額貸款，卻陷入另外一個深淵，險些讓母親的房產遭變賣換現。

警方調查，陳姓男大生日前遭感情詐騙，生活費幾乎都被騙光，於是上網填寫「資金需求」網路廣告，經營小額貸款的石姓業務員取得借款需求名單後主動聯繫陳男，石表示簽下40萬的本票，然後可以貸款買車打工。

▲陳姓男大生遭感情詐騙，轉介小額貸款，險些讓母親的房產遭抵押，警方逮捕石姓業務員。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

陳姓男大生聽信建議，簽下40萬本票，但後來反悔，於是聯繫石姓業務員，結果被索討30萬違約金，石姓業務員得知陳男母親曾經有幫忙兒子還款記錄，於是將腦筋動到陳母身上。

石姓業務員找來竹聯幫吳姓大哥，上演債權轉讓的戲碼，吳將陳姓男大生積欠的30萬元債權轉讓到自己身上，進一步以債務整合的方式，讓陳簽下150萬本票，又藉口本票面額太大，又改成30多張共計160萬元的債務本票。

後來吳又藉機找男大生出面，說要讓陳母出面還錢，又以話術要男大生加碼簽下160萬的本票，最後拿著本票以及當初借款的影片找上陳母，陳母沒上當並通知警方到場處理，但後續仍被騷擾，直到北市刑大偵三隊逮將吳男等人逮捕才恢復寧靜生活。