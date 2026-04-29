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大甲格鬥盃「警被打斷鼻樑」　彰檢11天火速偵結起訴5人

▲襲警濺血，大甲媽祖再逮３人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲大甲媽祖遶境發生多名橘衣男襲警濺血，共5人被起訴。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

大甲媽祖遶境18日深夜行經彰化市自強路爆發嚴重搶轎衝突，彰化警分局偵查隊長蕭登元率隊維持秩序時遭猛烈攻擊，導致鼻樑應聲斷裂，當場血流如注，另邱姓分隊長及黃姓偵查佐也分別受到輕重傷，一名陳姓男子當場被逮捕，警方持續擴大追查。全案近日偵結，陳等5名被告涉犯妨害公務等罪嫌，29日提起公訴。

據查，大甲媽於18日晚間遶境彰化市區期間，突然出現多名橘衣男子上前搶轎，爆發嚴重肢體衝突。彰化警分局偵查隊長蕭登元率隊維持秩序時遭猛烈攻擊，導致鼻樑應聲斷裂，當場血流如注，需進行重建手術，另邱姓分隊長及黃姓偵查佐也分別受到輕重傷。

▲襲警濺血，大甲媽祖再逮３人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲鬧事犯嫌遭警壓制。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警方當場逮捕一名攜帶毒品的21歲陳姓男子，後續並擴大調閱監視器追查。19日再度持拘票，前往台中市大肚區將21歲柯姓男子與葉姓兄弟(25歲、21歲)共3人拘提到案。檢警發現，這3人均來自台中市且前科累累。另有一名自行到案的曾姓被告，經訊問後請回。

近日全案偵結，陳等5人涉犯妨害公務等罪嫌，提起公訴。其中曾男還涉犯傷害罪、毀損罪，另外葉姓兄弟在衝突爆發時在場助勢，也涉犯聚眾妨害公務在場助勢罪嫌，全都依法送辦。

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