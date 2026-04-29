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力挺巴拿馬主權　美國等6國關切「中國經濟施壓」

▲▼ 巴拿馬運河。（圖／路透）

▲巴拿馬運河處理全球約5%海運貿易。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國等6個國家發表聯合聲明支持巴拿馬主權，並稱中國近期對巴拿馬籍船隻展開針對性扣押與檢查，是試圖將海上貿易政治化、侵犯西半球國家主權的行為。

聲明說什麼？

《路透社》與《法新社》報導，這份聯合聲明28日由美國、玻利維亞、哥斯大黎加、蓋亞那、巴拉圭、千里達及托巴哥（Trinidad and Tobago）共同發布。

該聲明表示，「我們正密切關注中國採取的針對性經濟施壓，以及近期影響懸掛巴拿馬國旗船隻的行動。巴拿馬是我們海上貿易體系的支柱，因此必須不受任何不當外部壓力干擾」，強調任何企圖破壞巴拿馬主權的行為，「都對我們造成威脅。」

發生什麼事？

巴拿馬運河（Panama Canal）處理全球約5%的海運貿易，在美國不斷施壓要求遏止中國對此戰略運河的影響力後，巴拿馬最高法院今年1月裁定，香港長和集團（Hutchison）旗下子公司營運該運河2港口的合約違憲。

長和集團已經營這些港口將近30年，拒絕接受法院裁決，並指控巴拿馬政府非法徵收資產，已提出國際仲裁並要求逾20億美元損害賠償。此後，懸掛巴拿馬國旗的船隻在中國港口遭扣留與檢查的案件顯著增加，被外界解讀為北京報復手段。

儘管中國曾威脅報復巴拿馬，但否認扣押船隻，並指控美國捏造事實。

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巴拿馬中國美國運河貿易海運

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