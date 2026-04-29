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男大生借3萬實拿1.2萬...假「債務整合」騙簽本票！錢莊9人被逮

▲▼男大生找上小額借款，沒想到債務整合變簽下340萬本票，又積欠百萬債務。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男大生找上小額借款，沒想到債務整合變簽下340萬本票，又積欠百萬債務。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市刑大偵三隊日前掌握一間地下錢莊專門透過網路招攬小額借貸生意，挑涉世未深的大學生下手，得知男大生沒有還款能力但家長有，便施以「債務整合」的方式，讓被害男大生簽下多張本票，並當場錄影付錢，後續又藉口要聯徵信用將錢收活，實際上男大生都沒有拿到現金，錢莊再轉頭向家屬討錢。

警方調查，19歲林姓男大生因缺錢花用上網借貸，向29歲蔡姓男子借款3萬元，蔡苛扣1.8萬元的手續費，實際只借給男大生1.2萬，卻要男大生每天轉帳1500元，連續19天才可以連本帶利清償債務。

男大生因為還不出錢，蔡男又私下將男大生的資料轉給同為竹聯幫成員的29歲吳姓大哥，吳男表示可以出面幫忙整合債務，確認男大生欠債30萬後，便要求其以錄影的方式簽下百萬本票，並將錢交給男大生。

但錄影結束後，吳姓大哥等人又改口表示，因為要聯徵男大生的債務狀況，所以將百萬現金取回後離去，換言之，林姓男大生簽下本票沒有拿到錢，又要面對龐大的利息。

林姓男大生無法償還債務，吳姓大哥等人找到男大生的家屬，先跑到男大生父親任職的客運公司討債，原本父親帶著一干人到郵局提款還債，郵局行員驚覺有異通報警方，沒讓吳男等人得逞；吳又遠赴屏東山地門找上男大生姑姑討債，還向叔叔拿走5萬元車馬費逼簽百萬本票，但後續無果。

警方追出，蔡、吳等9人經營地下錢莊，從2025年5月開始，警方鎖定半年後動手逮人，逮捕蔡、吳等9人到案說明，並查扣現金170萬、鎮暴槍、開山刀，另外還有3百張本票，總面額超過7千萬。

警方追查，吳姓主嫌等人先以小額貸款方式吸引客人上門，再篩選可以「詐騙」的被害人進行假整合債務真詐騙行為，訊後依照重利、詐欺等罪嫌解送之外，也將持續清查是否有其他民眾受害。

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