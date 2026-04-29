高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾　下場慘了

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山區一名男子酒後騎車未開大燈，遭警方攔查後不僅拒絕酒測，甚至在警方依法扣車時情緒失控，上演「碰瓷」戲碼。該男先是故意衝撞警車假摔，隨後更趁路過車輛經過時「伸腳給車壓」，導致受傷送醫。警方事後調閱監視器戳破謊言，全案除了酒駕拒測罰單外，另依違反《社會秩序維護法》移送偵辦。

▲高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」，故意撞警車、還伸腳給車輾。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起脫序案件發生在27日19時許，當時29歲陳姓男騎士在夜間行車卻未開啟大燈，遭到巡邏員警在五甲一路巷口攔停。警方盤查時發現，陳男情緒異常、言語反覆，且身上散發濃厚酒味，當場告知酒測程序及拒測相關罰則。

▼高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車，還伸腳給車輾。（圖／記者賴文萱翻攝）

但陳男態度消極，始終不願配合，對於相關法律文書也一律拒簽、拒收。為維護交通安全，警方決定依法執行車輛移置保管作業。不料，陳男見愛車要被扣走，疑似心生不滿，竟當場情緒失控，先是故意以身體衝撞警車，隨後順勢「假摔」倒地。

員警見狀立即上前關切，並在現場指揮交通疏導來車，沒想到陳男並未就此罷手，竟趁著一部自小客車經過身旁時，突然伸出腳部，導致腳部遭到該車輪胎直接輾壓。

警方見狀趕緊通報119救護人員到場，將陳男送醫救治。經院方診斷，陳男僅腳踝及手部有輕微擦挫傷，治療後已無大礙。警方事後調閱周邊監視器與警車行車紀錄器，確認陳男確實有蓄意衝撞警車及故意伸腳遭輾之行為。

全案除了針對陳男「酒駕拒測」開出高額罰單外，針對其妨礙執務之行為，另依違反《社會秩序維護法》第85條第1項1款「妨害公務」移送偵辦；至於交通事故的責任歸屬，則由交通分隊進一步釐清。

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