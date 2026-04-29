小笠原欣幸分析民調：賴總統前景恐不容樂觀　地方選舉可能略有斬獲

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者郭運興／台北報導

近日多份4月國政民調陸續出爐，日本知名學者小笠原欣幸也分析「賴清德總統滿意度」、「主要政黨支持率」、「國共領導人會談評價」、「國民黨主席鄭麗文信任度」等調查。他認為，總結來說，賴總統支持率處於穩定。然而，未來前景恐怕不容樂觀，由於政府極力凍漲汽油價格和電費，目前社會幾乎沒有危機感。簡而言之，執政黨施政艱辛但仍維持穩定，在野黨面臨著不同問題。在地方選舉方面，就目前情勢來看，民進黨有可能較上次慘敗略有斬獲。

針對「賴清德總統4月的滿意度」，小笠原欣幸指出，「美麗島：滿意44.5%、不滿意47.5%。震傳媒：滿意45.3%、不滿意43.8%」，兩家數字與3月幾乎相同，支持率均略有上升。賴總統的支持率穩定在既非極差、也非特別亮眼的水準。

小笠原欣幸認為，仔細觀察可以發現一些耐人尋味的趨勢。從賴總統滿意度的六都分項數據來看，新北市方面，美麗島的滿意度為47.1%，不滿意43.7%；震傳媒的滿意度為48.3%，不滿意43.5%。新北市民對賴清德的評價並不差。相對地，台北市的情況則完全相反，台北市民對賴清德的評價相當嚴峻。眾所周知，北部兩都的市長選舉向來具有連動效應。在兩市市民對中央政府的評價出現明顯落差的情況下，雙方陣營將如何擬定選戰策略，考驗著各方的政治智慧。

針對「主要政黨4月的支持率」，小笠原欣幸表示，「美麗島：民進黨35.4%、國民黨21.6%、民眾黨7.0%。震傳媒：民進黨34.1%、國民黨20.8%、民眾黨9.5%」。政黨支持率也與3月大致相同。細看之下，國民黨的支持率在美麗島上升了4.8個百分點，這應該是國共領導人會談提升了外界對國民黨關注度所致。不過，在震傳媒的上升幅度僅為0.3個百分點，幾乎持平。

小笠原欣幸指出，民眾黨方面，美麗島較前月下降了0.4個百分點，震傳媒則上升了1個百分點。民眾黨的支持率在柯文哲前主席一審被判有罪後一度下滑，目前可以看出已有止跌的跡象。

小笠原欣幸指出，若將國民黨與民眾黨的支持率加總，以在野黨合計與執政黨民進黨相比較，美麗島的數據為執政黨35.4%、在野黨28.6%；震傳媒則為執政黨34.1%、在野黨30.3%。現階段雖然仍由執政黨領先，但領先幅度已較3月縮小。朝野之間的拉鋸態勢仍持續進行中。

針對「對國共領導人會談的評價」，小笠原欣幸表示，「美麗島」、「震傳媒」以及電視台「TVBS」三家民調單位針對這一議題分別提出了不同的問題，得到的回答也各有不同。前兩項調查可以看出，台灣民意對國共領導人會談持否定看法者居多，但TVBS的調查中，持肯定看法者較多。不過，回答「沒意見」的比例高達27%，也顯示出選民的猶豫。單就事實結果來看，台灣社會對國共領導人會談出現了兩種截然不同的反應。

接著，小笠原欣幸分析，對國共領導人會談所出現的兩組不同數字，該如何解讀？就其原因而言，可以指出美麗島、震傳媒這一組與TVBS之間，在成功受訪的選民群體上存在著偏差。既然政黨支持傾向存在如此大的落差，對國共領導人會談的反應有所不同也就不足為奇了。此次台灣民意的反應，較為妥適的解讀應是沿著政黨支持傾向所呈現的反應。

針對「國民黨主席鄭麗文的信任度」，小笠原欣幸表示，美麗島4月的信任度為31.5%，較3月上升了7.6個百分點，這可視為與習近平會談所帶來的效應。然而，不信任度為54.7%，與3月相比幾乎沒有變化。與賴總統的信任度（與滿意度為不同指標）46.2%、不信任43.8%相比，台灣民意對鄭主席的評價依然處於相當低的水準。

小笠原欣幸認為，若這一水準持續下去，恐將成為國民黨在選舉中的一大負擔。這次信任度的上升究竟是能夠持續，還是僅屬一時的現象，仍有待密切觀察。此外，鄭主席預定於6月訪美，屆時她的發言也將備受矚目。

小笠原欣幸表示，總結來說，賴總統的支持率處於穩定狀態。然而，未來的前景恐怕不容樂觀。美國與伊朗的停戰走向仍不明朗，國際上石油相關產品的供應吃緊及價格上漲壓力也持續升高。台灣方面，由於政府極力凍漲汽油價格和電費，目前台灣社會幾乎沒有危機感。

小笠原欣幸表示，在石油和天然氣的儲備量上，日本多於台灣。儘管如此，日本社會對於供應不足及價格上漲的危機意識，看起來卻比台灣社會更為強烈。身處台灣生活，同時透過網路關注日本情勢的筆者，確實有此感受。台灣約有半數的發電量仰賴天然氣，而天然氣對中東國家的依賴程度約為35%。即便天然氣的供應能夠確保，全面性的物價上漲恐怕也在所難免。一旦如此，就台灣民意過去的趨勢來看，恐將加劇對政府的批評。

最後，小笠原欣幸強調，簡而言之，執政黨雖然施政艱辛但仍維持穩定，在野黨則各自面臨著不同的問題。在地方選舉方面，就目前情勢來看，民進黨有可能較上次的慘敗略有斬獲。另一方面，外部環境的不確定性則進一步升高。能源的供應與價格問題，有可能對政府支持率造成負面影響。中國對台灣持續處於缺乏決定性手段的狀態，但川普與習近平的會談走向如何仍難以預料。距離地方選舉雖僅剩約半年，但仍有極多變數存在。

▼多次成功預測台灣選舉結果的日本學者小笠原欣幸。（圖／取自小笠原欣幸臉書）