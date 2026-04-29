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北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

▲▼台北市客委會主委周羿希。（圖／台北市政府提供）

▲台北市青年局長周羿希。（圖／台北市政府提供）

記者杜冠霖／台北報導

監察院昨（28日）公布廉政公報，包含監察院多位監委及北市府官員，北市府部分，台北市衛生局長黃建華擁多筆美債破1億2000萬；文化局長蔡詩萍存款2346萬，與另一半林書煒收藏多筆字畫、名錶、翡翠、鑽石、精品名包等，價值1114萬。蔣市府最年輕閣員、國民黨副發言人出身的周羿希存款僅24萬，但豪擲2300萬元在美國加州置產、買3輛車，自來水事業處長范煥英則申報多筆虛擬資產，以比特幣為大宗。

根據財產申報，台北市副市長林奕華名下無任何不動產，1輛107萬購入的本田汽車，存款1141萬3514元、信託活存73萬5211元，7筆保險。

台北市衛生局長黃建華名下6筆土地、2筆建物位於雲林、台北中正區，另外位於雙北的4筆土地、14筆建物交付信託，1輛98萬元的賓士，現金2萬6000元，存款2293萬9542元，多筆美債總價額破1億2000萬，基金受益憑證26萬7073元，10筆保險，債務也高達1億537萬3306元

台北市文化局長蔡詩萍名下2筆土地、3筆建物位於北市文山區，另有位於台北、宜蘭、桃園的10筆土地、5筆建物交付信託，存款2346萬7133元，基金受益憑證總價額20萬8237元，15筆保險，另有債務4111萬主要用於購置不動產。

此外，蔡詩萍與配偶林書煒申報多筆珠寶、字畫等，包含蔡詩萍收藏多筆字畫、李後主事件簿／紅樓心機／金瓶本色10餘本的著作權，林書煒則收藏多筆名錶、翡翠、鑽石、精品名包等，價值1114萬6754元。

35歲青年局長周羿希是蔣萬安市府次年輕閣員，出身國民黨副發言人。周羿希名下1筆土地、1筆建物位於桃園，存款24萬395元，8筆保險，債務2264萬9218元，

特別的是，周羿希斥資60萬2500美元（約1900萬台幣）在美國加州置產，更花費11萬美元（約335萬）購入3輛汽車在美代步。

自來水事業處長范煥英名下1筆土地、2筆建物位於北市文山區，1輛VOLVO、1輛約90萬元的SUZUKI，8筆保險，特別的是范煥英與妻子江佳潔，共同申報總價額734萬237元的虛擬資產，持有的幣種多達13種，都存放於幣安與MAX這兩家中心化的加密貨幣交易所。

兩人持有的資產以比特幣為大宗。范煥英在幣安持有約0.19顆比特幣，價值64萬2499元，在MAX持有約0.8顆，價值達271萬3830元；其妻江佳潔同樣在MAX持有0.2顆比特幣，價值為67萬6252元。另外，范煥英也揹債526萬12元，主要用於房貸、周轉。

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