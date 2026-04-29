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大陸 大陸焦點 特派現場

陸警為了「禁毒KPI」誘騙未成年吸食毒煙　「數字政績」現象頻生

▲▼吸毒,針頭,毒品。（圖／CFP）

▲大陸一名警官為了績效竟騙未成年人吸食毒品。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京一名派出所副所長為完成禁毒查處的「業績」要求，竟設計誘導未成年人吸食含毒電子煙後再「人贓俱獲」，引起外界對基層考核指標的「作假歪風」與執法偏差的關注。這名因「KPI」設局未成年人的警官今（2026）年雖已遭法院一審判刑，相關「以數字論政績」的制度問題卻仍在大陸成為民眾感到不可思議的社會問題。

《中青報》報導，2年前，南京一派出所副所長馬某為完成「查處任務」，竟「設計」讓6名未成年人吸食含有依托咪酯（喪屍煙彈）的電子煙，隨後將他們「查獲」。2026年4月，馬某因犯欺騙他人吸毒罪被一審判處有期徒刑5年，3名參與犯罪的社會人員同時獲刑。

▲▼藥丸,藥粉,毒品,藥物,吸毒,成癮,上癮,戒毒,戒癮。（圖／VCG）

這名馬姓警官為達成考核中的查處數量，主動設計案件，讓原本未涉毒的未成年人吸食含依托咪酯的電子煙後，再進行查辦。事件被揭露後，引起外界對執法人員行為與制度壓力的質疑。

值得注意的是，此案並非單一個案，而是與大陸部分地區「數字出政績」的考核導向有關。另一起知名案例是河南舞陽縣被曝光招商引資工作數據灌水，實際到帳1億多元（人民幣，下同），卻上報為78億元。

也有黑龍江齊齊哈爾農墾公安分局局長李某暗示員警找人冒充吸毒人員，藉此完成指標，編造吸毒案件26件的誇張案例，讓外界對於過度依賴量化指標的制度，可能掩蓋實際問題的憂慮浮上檯面，進而影響政府公信力與外界觀感。此外，在公部門體制內部，還可能出現「造假者得利」的情況，影響正常工序和公平正義。

《ETtoday新聞雲》提醒您：吸食或販售毒品害人害己

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關鍵字：

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