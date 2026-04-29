長年鹽害受損！40年歷史三仙台八拱橋將封閉整修　完工日期曝

▲三仙台八拱橋將封閉整修，預計2027年完工。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處）

記者郭玗潔／台東報導

台東成功鎮有40年歷史的的知名景點三仙台八拱橋，因長年的鹽害導致內部鋼箱梁出現鏽蝕損傷，東部海岸國家風景區管理處近日公告，將封閉橋樑，進行一場全方位的「健康大整修」，工程預計於2026年5月4日動工、2027年完工。

三仙台八拱橋自西元1987年完工以來，已經陪伴大家走過了近40個年頭 。八拱橋全長約400公尺，橫跨太平洋、銜接本島與離島，不僅是東海岸最亮眼的地標，更是無數旅人心中珍貴的日出記憶。

東管處公告，為了讓這座高齡的橋梁能夠在強勁的海風與海浪侵蝕下，繼續安全地守護每一位旅人，東管處經過生態檢核、收集在地部落意見後，擬定友善整體環境目標，決定進行整修。

東管處指出，雖然橋梁目前結構安全，但長年的鹽害導致內部鋼箱梁出現鏽蝕損傷。為了延長它的使用年限並優化遊憩品質，東管處將進行防蝕塗裝、地磚更新、不鏽鋼護欄修復及橋墩補強等多項專業工程，讓八拱橋能「風華再現」，再許下陪伴大家走過下一個40年的承諾。

東管處預計，工程將於2026年5月4日動工、2027年完工。工程期間橋梁將暫時封閉，無法通行至對面小島。

▼東管處公布施工期間的工區配置和管制範圍。（圖／翻攝自東部海岸國家風景區管理處）