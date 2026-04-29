獨／關鍵錄音曝光！高雄校園亮刀霸凌　母泣：圍成一圈欺負我們

▲高雄市教育局。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市某國小疑似發生校園霸凌案，事件越演越烈，已從孩子間衝突一路燒成家長、校方各說各話。校長日前出面喊冤，強調自己「天大冤枉」，不過《ETtoday新聞雲》獨家取得爆料家長W小姐提供的多段錄音內容，她痛批校方與對方家長正在「圍成一個圈來對付我們一家」，如今已決定循法律途徑捍衛自己與家人的名譽，讓整起校園霸凌疑雲正式升級成「大人們的戰爭」。

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

校長喊冤 孩子常衝突還被通報偏差行為

校方28日出面回應霸凌疑雲，表示爆料者的孩子平時就經常與其他同學發生衝突，遭點名的中鋼員工父親也反駁，指自己的孩子才是被對方欺負的一方，強調雙方彼此都有衝突，並非單方面霸凌。校方也指出，X姓男童確實曾因情緒失控，在科任教室座位上手持美工刀被制止，但當時衝突對象並非爆料者的孩子，且並未對任何人做出攻擊或威脅。至於爆料者所稱X童曾對她兒子嗆聲「你死定了」，校方表示，實際上這句話並非X童所說，而是現場其他同學七嘴八舌加入爭執，事後被孩子回家轉述後，家長再將多起事件串在一起。

校方也坦言，爆料者的孩子本學期已被通報7、8件偏差行為校安事件，先前包括中鋼家長及其他被控霸凌的家長，都希望能和爆料者當面談清楚，但遭到拒絕。校方當時也向雙方家長表示，若認為權益受損可正式提出霸凌申訴，只是對方家長原本認為只是孩子間打打鬧鬧，選擇先觀察，沒想到過了一個月反而先被上網爆料。另校方指出，爆料者家長過去曾因認為孩子受欺負，到校外咆哮，還被監視器拍下，之後又多次到補習班堵人質問，讓其他學生感到害怕，甚至有家長因此到派出所備案。校方直言，爆料者的孩子目前也是學校認輔對象，另一方家長則已打算正式提出校園霸凌調查。

W小姐崩潰控訴 「他們圍成一圈對付我們」

「他們現在一直用他們所有的關係，要圍成一個圈，來全部對我們一個」，W小姐接受電訪時，聲淚俱下指控整起事件曝光後，校方跟對方家長的態度造成了自己跟小孩不小的壓力，甚至小孩在28日回家之後，都是自責與哭泣，讓W小姐懷疑自己出來為自己小孩討公道，是錯的嗎？

因此，W小姐提供了多段錄音檔來證明自己，其中一段討論到W小姐的孩子被打背部的情況，另外還有討論到S學生的情況，校方在錄音檔當中提到「爸爸，因為我處理，就是我處理，我最近知道..我知道好像聽起來S他也很ㄅㄠˋ...ㄅㄠˋ...」，然後爸爸就接話：「老師有跟我說，他在班上也有欺負其他同學」。另外，還有W小姐詢問自己孩子知道自己要被報復，所以趕緊跑去向老師求援，結果老師在錄音當中，坦承W小姐的小孩有去找自己保護跟告訴，但是找了老師之後，還是遭到對方的報復。

▲W小姐表示有透過臉書聯絡對方，對方不回應 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

錄音內容曝光 誰對誰錯交給司法判斷

最重要的一段是W小姐質問老師「他知道惹到他的女朋友，要死了啦，還很多次啦，你知道你這個S同學帶美工刀、亮刀嗎？對我的孩子亮刀嗎？」老師回應「這學期他還有嗎」？

另外還有關於球砸人的那一段，老師陳述「我先解釋，就是兩個同學在這邊丟球，然後這一個同學丟球，你兒子在這邊，他用排球打到他的頭，然後他就過來，好像去撿球，然後他拿了球就打他」，然後爸爸接話「那這樣怎麼會對」，老師接話「我的意思是，今天不是你兒子主動去打人家的喔」。 W小姐質疑當初自己錄下校方說法，怎麼跟校長在新聞上說的丟球事件說法又完全不一樣。

另外還有W小姐的小孩對Y同學霸凌的狀況，Y同學父親提出校園霸凌，不過在4月10日雙方家長見面，Y同學當場承認說謊，Y同學的父親也道歉，雙方家長跟孩子們約定好，以後不會再有任何衝突，Y學生的父親會撤銷告訴，這個部分也有錄音檔可以證明。

▲W小姐陳述丟球砸人事件時間軸 。（AI協作圖／記者吳奕靖製作，經編輯審核）

丟球事件各說各話 家長質疑校長說法變了

至於對方指控到課後輔導班去堵人，W小姐表示是S方面的家長不見面，所以他們才到安親班外頭找家長，並沒有找學生，而且自己透過臉書Messenger找S家長，結果對方並沒有回應她的留言跟去電，所以不知道是誰在躲著誰，而且自己在3月6日的班親會，老公、小孩都有去，W小姐強調「學校從來沒有通知我們，要雙方家長見面談，校長明確表示：S先生要讓校方處理」。而記者檢視錄音檔當中提W小姐的確有提到要請對方家長出來，校長說「是叫學校處理，他們就像是你們看到的那樣，就是叫學校處理，要走這個程序嘛」。

W小姐指控3月11日發生女友事件，他開始對我兒子亮刀，並出言恐嚇威脅，「我都我老公都有跟學校說，請對方家長出來處理，因為我們覺得帶刀亮刀事件，嚴重性很高，但是發生亮刀事件後，對方家長及校方就是這樣的態度」。W小姐肯定表示自己句句屬實，不過整體跟校方跟對方家長在媒體陳述的有明顯出入，現在W小姐表示自己已經備妥相關證據，一切交由司法審理，讓法官來證明誰對、誰錯。

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