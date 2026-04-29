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美國花生低價輸台　農業部：推「台灣唯一」品牌迎戰

▲▼農業部長陳駿季。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部長陳駿季。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

美國花生未來將以零關稅優勢進口台灣，外界擔憂衝擊農民生計，甚至批評轉作是滅農。農業部長陳駿季今（29日）強調，農業不應被當作政治議題操作，農業部會除了協助台灣花生產業升級轉型，未來將推動「台灣唯一花生」品牌，除了標章外，還有碳足跡等資訊，針對台灣花生品牌進行宣導行銷，呈現台灣花生的特色。

台美貿易協定（ART）簽署，未來美國花生將以零關稅與豁免特別防衛措施（SSG）優勢進口台灣，預估去殼進口美國花生價格將低到每公斤47元，台灣花生價格則在150至160元，引發台灣農民擔憂。農業部昨表示可能有2到3成農民要轉作，雲林縣長張麗善則批評就是滅農政策。

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立法院經濟委員會今天審查農業部預算並進行質詢，農業部長陳駿季會前接受媒體聯訪時表示，農業不應該被當作政治操作的議題，農業的議題應該是大家坐下來，為台灣農民與農業著想，並指在108年、109年的花生之亂，就是被刻意炒作議題，尤其越接近選舉就有類似政治議題，但農業不應該是政治炒作議題，農民不是那麼容易被煽動，希望在中央與地方合作下，一起努力如何讓台灣農民收入提高，讓花生產業升級能落實。

對於美國花生未來會低價進口，陳駿季表示，若純粹從價格角度去看，台灣能在花生市場佔有率達到75%，就是台灣花生有其特色，台灣的消費者會接受，就是因為台灣花生新鮮與帶殼。

面對美國花生，陳駿季表示，將會從產地面與消費端協助台灣農民，在產地面部分，會協助台灣產業升級轉型，消費端則會協助品牌行銷，讓台灣花生持續往前走，推動台灣花生作為「台灣唯一花生」品牌，對台灣花生進行市場區隔，包括相關標章與碳足跡標示，來呈現台灣花生特有品牌，並針對台灣花生風味宣導，協助品牌行銷。

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