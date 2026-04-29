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登太平島惹越南抗議　管碧玲：守護主權不退讓、屬慣常性抗議

▲▼立法院內政委員會邀請海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署署長張忠龍率同所屬列席報告業務概況。（圖／記者湯興漢攝）

海委會主委管碧玲。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹詠淇／台北報導

海委會主委管碧玲日前登上太平島主持「南援九號」演習，引發越南抗議。管碧玲今（29日）表示，台灣在越南展現的是做為國際社會上的人道主義，以及對永續海洋保護有貢獻的一個國家，守護主權當然是絕不退讓。另她也發文說明，越南原本就慣常性的針對其他國家在南沙的活動提出抗議， 越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016年對時任總統馬英九的登島計畫亦曾提出反對 。

立法院內政委員會今（29日）邀請海委會主委管碧玲率同所屬列席報告業務概況，審查115年度中央政府總預算案，並備質詢。

關於登太平島主持「南援九號」演習的行動，引發越南的抗議，管碧玲受訪表示，「我們在越南展現的是做為國際社會上人道主義國家，以及永續海洋保護有貢獻的一個國家，我們會有所貢獻，這是我們經營南海的政策」，守護主權當然是絕不退讓，我國經營南海的策略，讓台灣變為一個對國際社會有貢獻的一個據點。

管碧玲指出，近年來，台灣救援案件約54次之多，經營南海的戰略，展現的就是國家的高度，上次到太平島的部會首長已經多年了，中洲礁也一樣，上一次部會首長登島到現在也已經14年了，「捍衛主權的事情就是我們堅定的立場」。

管碧玲也發文說明，越南原本就慣常性的針對其他國家在南沙的活動提出抗議， 此次抗議並沒有特別加強力度，我國此次的演習不會也並未造成區域緊張；越南的抗議不是特別針對民進黨政府，2016年對時任總統馬英九的登島計畫亦曾提出反對 。

管碧玲強調，我國經營南沙太平島與中洲礁，為國際社會提供人道救援 、科研與生態保育等多元面向的貢獻，不讓主權議題成為兩國關係的障礙，此次登島再次展現台灣作為負責任管理者的決心；除了「南援九號」演習，這次並在世界地球日當天，登中洲礁也從事淨灘活動，在中洲礁親眼見證由週邊國家漂來的海洋廢棄物，也體會海巡戍守南沙的日常。

另針對發文稱讚綠委沈伯洋換髮型後像日本防衛大臣小泉進次郎部分，管碧玲笑說，她都是在假日或下班時間才會討論非業務相關的課題，現在是上班時間，容她遇到假日時再回答這些問題。

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