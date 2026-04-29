英相威脅淪空談！　俄影子艦隊「1個月近百艘」穿越英水域

▲俄羅斯影子艦隊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國首相施凱爾（Keir Starmer）上月放話，授權英軍可攔截並登上俄羅斯「影子艦隊」船隻，試圖加強打壓。然而《路透社》最新分析顯示，這項威脅並未產生實質震懾效果，在禁令發布後的一個月內，仍有近百艘受制裁的俄羅斯船隻，公然穿越英國水域。

英相下令「登船檢查」沒人怕 一個月內98艘俄艦照樣過

根據《路透社》分析報告，施凱爾於今年3月25日宣布這項新政策後，儘管聲稱要對協助俄羅斯規避制裁的「影子艦隊」採取強硬行動，但數據顯示，穿越英國水域的船隻數量並無減少。在政策實施後的一個月內，至少有98艘受英國制裁的俄羅斯船隻經過，與過去三個月的平均值持平。

這些「影子艦隊」船隻的所有權結構通常極為隱晦，專門運輸石油、糧食或武器，被認為是支撐俄羅斯在烏克蘭戰事的重要物資來源。截至目前，英國官方尚未發布過任何實際登船檢查或扣押船隻的公告。

緊貼海岸線 超過60艘船橫越英吉利海峽

數據供應商LSEG的追蹤數據進一步揭露，在這些船隻中，有63艘選擇走最直接的航線，直接通過英吉利海峽（English Channel）距海岸線12海里內的範圍；另外還有35艘船隻則是航經英國的「專屬經濟區」，範圍從海岸線延伸至200海里，主要集中在蘇格蘭北部海域。

此外，監控數據還發現，這段期間內至少有10艘船隻在通過英國水域時，涉嫌進行「訊號造假」，藉由關閉或操縱船上的追蹤系統來隱匿行蹤。

專家重砲批評：英軍缺乏行動淪為「空頭威脅」

華盛頓智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）海上安全專家布勞（Elisabeth Braw）直言，發出警告後若不迅速採取具體的登船行動，這些船隻就會斷定這只是空頭威脅，「而這正是我們現在所處的遺憾困境」。與英國形成對比的是，法國、比利時及瑞典等歐洲國家，近幾個月都曾實際登船檢查或扣押影子艦隊的船隻。

對於這次的相對消極作為，英國國防部並未給予評論。分析指出，英國面臨多重挑戰，包括缺乏像法、瑞等國專業的執法海巡部隊；此外，英國海軍目前的規模已縮減至17世紀以來的最小點，且目前仍需支援盟友在東歐、北極與中東的行動，戰力捉襟見肘。

克宮痛批「極度敵意」 警告將採取報復

目前倫敦當局已將544艘與影子艦隊相關的船隻列入制裁名單。對此，克里姆林宮（Kremlin）則強硬回擊，指控針對其船隻的制裁完全非法，並痛批英國的最新政策是「極度敵意的舉動」，可能會引發俄方的報復行動。