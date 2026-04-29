盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

▲雲林檢警偵破詐騙集團。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林檢警歷經數月縝密蒐證，成功偵破以劉嫌為首之10人詐欺集團。該集團以「假投資」結合「假幣商面交」手法行騙，專案小組透過持續追查與耐心勸說，成功喚醒深陷騙局之被害人出面指認，進而向上溯源瓦解該集團，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，主嫌等2人法院已裁定羈押禁見。

檢警指出，該詐騙集團手法縝密，會先盜用被害人親友的社群帳號，以「博取信任」方式引誘對方下載假投資APP，再安排車手假扮「實體幣商」進行多次當面交易，營造獲利的假象，導致被害人在數月間陸續投入1580萬元的高額款項。

專案小組於2025年10月查獲該集團面交車手時，主動清查發現被害人疑似受騙。但被害人受詐騙話術洗腦且見APP帳面持續獲利，初期對警方善意提醒抱持強烈防備，深信交易安全無虞。

歷經專案小組三個月內多次主動聯繫、關懷，並出示落網車手照片，被害人發現過往與他面交的「專業幣商」，竟都是警方緝獲的詐騙車手，這才相信自己受騙，積極配合檢警調查，協助警方順利將10名犯嫌一網打盡，並查扣不法所得及名車等證物。

警方提醒，詐騙集團手法日新月異，利用民眾對加密貨幣的不熟悉，結合「熟人介紹（盜用帳號）」與「實體面交」降低被害人戒心。警方特別呼籲民眾，投資理財應循合法管道，並謹記防詐三要點如下：

1、「查證親友身分」：遇久未聯絡親友突推薦投資，務必以電話或實體見面多方查證，慎防帳號遭盜用。

2、「拒絕不明APP」：切勿下載非官方應用程式商店提供之投資軟體，帳面獲利皆可由後台偽造。

3、「警惕實體面交」：合法投資不會要求與「個人幣商」面交大量現金。

民眾若遇疑似詐騙情事，請隨時撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以守護財產安全。