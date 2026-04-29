　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

▲雲林詐騙案。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林檢警偵破詐騙集團。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、戴若涵／雲林報導

雲林檢警歷經數月縝密蒐證，成功偵破以劉嫌為首之10人詐欺集團。該集團以「假投資」結合「假幣商面交」手法行騙，專案小組透過持續追查與耐心勸說，成功喚醒深陷騙局之被害人出面指認，進而向上溯源瓦解該集團，全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送法辦，主嫌等2人法院已裁定羈押禁見。

檢警指出，該詐騙集團手法縝密，會先盜用被害人親友的社群帳號，以「博取信任」方式引誘對方下載假投資APP，再安排車手假扮「實體幣商」進行多次當面交易，營造獲利的假象，導致被害人在數月間陸續投入1580萬元的高額款項。

▲雲林詐騙案。（圖／記者游瓊華翻攝）

專案小組於2025年10月查獲該集團面交車手時，主動清查發現被害人疑似受騙。但被害人受詐騙話術洗腦且見APP帳面持續獲利，初期對警方善意提醒抱持強烈防備，深信交易安全無虞。

歷經專案小組三個月內多次主動聯繫、關懷，並出示落網車手照片，被害人發現過往與他面交的「專業幣商」，竟都是警方緝獲的詐騙車手，這才相信自己受騙，積極配合檢警調查，協助警方順利將10名犯嫌一網打盡，並查扣不法所得及名車等證物。

▲雲林詐騙案。（圖／記者游瓊華翻攝）

警方提醒，詐騙集團手法日新月異，利用民眾對加密貨幣的不熟悉，結合「熟人介紹（盜用帳號）」與「實體面交」降低被害人戒心。警方特別呼籲民眾，投資理財應循合法管道，並謹記防詐三要點如下：

1、「查證親友身分」：遇久未聯絡親友突推薦投資，務必以電話或實體見面多方查證，慎防帳號遭盜用。

2、「拒絕不明APP」：切勿下載非官方應用程式商店提供之投資軟體，帳面獲利皆可由後台偽造。

3、「警惕實體面交」：合法投資不會要求與「個人幣商」面交大量現金。

民眾若遇疑似詐騙情事，請隨時撥打165反詐騙諮詢專線或110報案專線查證，以守護財產安全。

▲雲林詐騙案。（圖／記者游瓊華翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 1 8374 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄兇殺！　34歲男遭割喉慘死
心臟超強！台積電1000元以下進場「一票人還抱著」
台女「遊日2行為」越來越常見！　日本人震怒：真的惡劣
快訊／台股史上第2大！ETF新兵報請成立　爆狂募逾800億
任內最後一次！　陳菊財產申報曝
停火繼續打！真主黨大型地下隧道炸毀　「巨大煙柱」狂竄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

含冤30年！被控戴安全帽砍夫妻檔遭判8年定讞　蘇耀輝改判無罪

地下錢莊專挑男大生下手　他遭騙簽百萬本票...母房產險不保

男大生借3萬實拿1.2萬...假「債務整合」騙簽本票！錢莊9人被逮

大甲格鬥盃「警被打斷鼻樑」　彰檢11天火速偵結起訴5人

高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾　下場慘了

長年鹽害受損！40年歷史三仙台八拱橋將封閉整修　完工日期曝

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛回高雄「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

學霸美女變脫星阿姨　半百王俐人轉戰SWAG吸金力驚人　開腿露點！AV女優都挖塞

女肇事

邀女警開房泡湯懲處出爐！高雄警官、督察組長雙雙遭拔官

台南奪命車禍！遊覽車碰撞機車…28歲女騎士當場慘死

黃國昌主動提公布民調數字！　揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

含冤30年！被控戴安全帽砍夫妻檔遭判8年定讞　蘇耀輝改判無罪

地下錢莊專挑男大生下手　他遭騙簽百萬本票...母房產險不保

男大生借3萬實拿1.2萬...假「債務整合」騙簽本票！錢莊9人被逮

大甲格鬥盃「警被打斷鼻樑」　彰檢11天火速偵結起訴5人

高雄男酒駕拒測竟「碰瓷」！故意撞警車、伸腳給車輾　下場慘了

長年鹽害受損！40年歷史三仙台八拱橋將封閉整修　完工日期曝

昨晚送貨到新竹…24歲貨車駕駛回高雄「撞護欄翻車」！燒成焦屍亡

盜親友帳號騙下載app「投資虛幣」！騙走1580萬　雲林詐團10人落網

【廣編】萬丹鮮乳「萬丹小學堂」把日常營養補給變有趣！引領學童探索鮮乳奧祕

2026年全台寵物保險補助懶人包　最高可領3千元

快訊／高雄驚爆兇殺！ 遊戲點數起爭執　男子遭水果刀割喉慘死

午後變天中部以北防大雨　明天全台降溫濕答答

北市財報！1人擁破億美債、蔡詩萍千萬精品　青年局長全身家在美置產

游淑慧節目打柯卻翻車　遭小草洗版：你就是破壞藍白合的罪人

總統賴清德出訪受阻　國台辦：挑戰一中原則只會四處碰壁

鄭傅聯手要藍委支持3800億+N軍購？　綠黨團轟：到底把國家安全放哪

iPhone用戶更值錢？廣告變現價目表曝光　果粉身價狠甩安卓用戶2.7倍

要求報案6女「脫衣讓他拍」！高雄警AI合成裸照意淫　如廁也偷拍

【好身手救車】騎士煞車失控！撞車前一刻及時拉回敏捷點滿

社會熱門新聞

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

兒遭前雲云董座殺害同意不判死　老父：留他在人間痛苦

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

邱軍酒駕奪命「卸責對話」超冷血！　死者妻拒和解

女在天橋貼「台北老鼠園」遭攔查　北市警回應了

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

摩鐵餵毒凌虐2男　惡男辯「打鬧」下場曝

快訊／上班注意！　國1「追撞翻車」塞爆

9月嬰無呼吸心跳「搶命救回大哭」　消防紅眼眶：最美聲音

即／曾行賄扁嫂　力麗總裁與長子遭移送

更多熱門

相關新聞

投標法拍屋　務必識破惡意隱瞞的「瑕疵標的物」

投標法拍屋　務必識破惡意隱瞞的「瑕疵標的物」

國人有些透過法院強制執行的拍賣程序，購買「法拍屋」；法院拍賣程序的法源依據是《強制執行法》，欲購法拍屋者，需先繳交「保證金」，進而填寫「投標書」，開標時一旦得標，確認有無「優先購買權人」行使「優先購買權」，如無時，則得標人需按時繳清價金，程序完備無瑕疵後，執行法院即核發「不動產權利移轉證明書」。

讓孩子學說出口　雲林推兒保教育強化界線

讓孩子學說出口　雲林推兒保教育強化界線

快訊／雲林斗六平房火警！母子雙亡

快訊／雲林斗六平房火警！母子雙亡

雲林噁男猥褻安全帽！21秒完事「再折返2度下手」

雲林噁男猥褻安全帽！21秒完事「再折返2度下手」

元長鄉親日！　健走推廣運動亦推廣誠實納稅

元長鄉親日！　健走推廣運動亦推廣誠實納稅

關鍵字：

雲林詐騙

讀者迴響

熱門新聞

雷雨又開炸全台變色　雨最大時間曝

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」

色狼尾隨18歲女學生！把她外婆、里長打重傷

明星律師爆情變「日本停車場掀衝突」

他把「澱粉吃回來」體脂竟下降！營養師曝3大助攻關鍵

公車運將遭怪罪　哭喊「不要欺負司機」影片登CNN

太空人3比5不敵金鶯　鄧愷威先發3局失2分吞敗

母出門接哥哥　3歲童獨自在家墜15樓亡

被5校退貨「最佳學霸辯士」露臉了！　旁邊正妹身分曝光

已婚富二代夜會美女主播！親密聚會被直擊

LINE「15款免費貼圖」限時下載！EFFY、水水皮蛋

親姊過世存款要本人提領！印男挖遺骸赴銀行

「輝達親兒子」被OpenAI燒到　重挫逾5％

「馮語婷」被認證是大叔！　巴毛律師：當初同業還拍合照

「全台有雨」鋒面午後襲　明大降8℃

更多

最夯影音

更多
降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了

降溫時間曝！一片橘紅「全台雷雨」鋒面要來了
28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

28歲女警遭輾斃！肇事20歲女騎士卻「彎腰看車損」　現場畫面曝光

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

36萬戶交屋海嘯來了！沒「這份覺悟」別談房貸？　她曝「26歲買房教我的事」：殘酷二選一｜地產詹哥老實說完整版 EP307

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

剪髮後被稱讚「像木村拓哉」等明星！　沈伯洋自嘲：一定是沒剪髮前太醜了

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面