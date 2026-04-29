客人備註「21個不要」！老闆客製到懷疑人生：要吃什麼啦

▲台南一家健康餐盒店家，日前收到一張備註寫滿「不要」的訂單。（業者授權提供）

圖文／鏡週刊

現代人叫外送會根據飲食偏好或健康狀況，在備註欄位告知店家避免添加哪些配菜。日前台南一家健康餐盒店家，收到一張備註寫滿「不要」的訂單，簡直像在考驗員工閱讀能力，讓老闆哭笑不得，發文自嘲「客製到懷疑人生」。

台南東區「易立低卡餐」日前在社群PO一張長長的訂單，只見客人在備註欄上寫滿不要添加的配菜，光是「不要」兩個字就重覆了21次，最後還不忘提醒「正常那份都正常」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲業者看完備註，直言「我看完真的差點不正常」。（業者授權提供）

老闆看完直呼這根本是在考驗閱讀能力，讀到他差點懷疑自己在玩Bingo，看完後都變得「差點不正常」，忍不住在訂單上寫下「太難了」，好奇這位客人把菜都拿光「你要吃什麼啦！？」

不過老闆沒有要抱怨的意思，因為儘管做餐飲最怕接到這種「需要停下來深度閱讀後理解」的備註，他們仍會盡量配合，不辜負客人的期待與需求，畢竟每一份客製都代表客人的信任。

可老闆還是希望客人給點面子，笑稱「下次可以幫我留一樣可以放的菜嗎????不然我真的只能出主菜單點餐盒了。」



更多鏡週刊報導

街頭拜票被丟飲料 市長候選人「頭部撞地昏迷」送醫！落網嫌犯嗆：年紀輕輕選什麼選

賴士葆諷沈伯洋可辦「宇宙城」論壇 綠黨團：看到新秀散發魅力，脆弱心靈難免恐慌

爭鮮出包！進口加拿大海膽重金屬超標 中國辣椒乾又見蘇丹紅1噸全銷毀