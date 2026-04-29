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阿聯「退出OPEC」密謀超強轉型！　沙烏地盟友關係恐決裂

▲▼阿拉伯聯合大公國（UAE）正式宣布將從5月1日起，退出石油輸出國組織（OPEC）。（圖／路透）

▲阿拉伯聯合大公國（UAE）正式宣布將從5月1日起，退出石油輸出國組織（OPEC）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

阿拉伯聯合大公國28日宣布，為了實踐國家長期經濟與戰略轉型，並因應能源結構的演變，將從5月1日起，正式退出石油輸出國組織（OPEC）以及由俄羅斯領軍的盟友組織 OPEC+。此舉被外界視為對長期主導國際油價掌控權的沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）的一記重擊，波斯灣盟友關係恐面臨決裂。

轉向多元經濟　阿聯宣告退出 OPEC

阿聯（UAE）能源部長馬茲魯伊（Suhail Al Mazrouei）在社群媒體上證實這項消息，並對OPEC成員國數十年來的合作表示感謝。阿聯國家通訊社的官方聲明則指出，這項決定反映了阿聯長期的戰略與經濟願景，以及能源結構的轉變；聲明中特別強調，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的持續動盪，正深刻影響著全球供應鏈的動態。

事實上，阿聯與沙烏地阿拉伯在石油產量配額上的分歧由來已久，市場上關於阿聯「退群」的傳聞也已流傳多年。

內憂外患交織：荷莫茲危機與葉門衝突

這項重大決定正值能源市場劇烈波動之際。由於伊朗為應對美國與以色列的攻擊，幾近封鎖荷莫茲海峽，加上美國對伊朗港口的封鎖，伊朗戰爭引發的能源衝擊正重創全球經濟。

此外，阿聯與沙烏地阿拉伯在區域事務上的矛盾也浮上檯面。今年稍早，阿聯支持的分離主義武裝勢力曾奪取葉門大片領土，隨後雖由沙烏地支持的部隊奪回，但已讓沙、阿這對昔日盟友的關係出現嚴重裂痕。

布里斯托大學（University of Bristol）波斯灣專家馬蒂森（Toby Matthiesen）教授指出，儘管OPEC成員國過去偶有摩擦，但幾十年來仍能維持運作，「這次退出是非常重大的舉動，象徵著波斯灣內部關係的決裂。」

押寶 AI 與觀光　阿聯淡化石油依賴

大宗商品研究機構Argus Media分析師哈拉比（Bachar El-Halabi）分析，阿聯雖然仍以石油為經濟骨幹，但比起其他波斯灣鄰國，其經濟結構更具韌性。哈拉比指出，阿聯維持預算平衡所需的油價較低，且早已在貿易、觀光與運輸領域實現多元化。

哈拉比認為，退出OPEC顯示阿聯未來將更優先推動產業轉型，將資源投入人工智慧等新興領域。

全球石油版圖重組　OPEC影響力受考驗

阿聯是繼2019年卡達之後，第二個退出OPEC的波斯灣國家。在阿聯退出後，OPEC剩餘11個核心成員國，包括阿爾及利亞、剛果、赤道幾內亞、加彭、伊朗、伊拉克、科威特、利比亞、奈及利亞、沙烏地阿拉伯與委內瑞拉。

美國總統川普（Donald Trump）長期批評OPEC為「壟斷機構」，並在2025年世界經濟論壇上強烈敦促該組織調降油價。專家認為，雖然阿聯退出後有增產空間，但受限於荷莫茲海峽封鎖，短期內增產的石油恐仍難以運出，對目前油價的實際影響仍有待觀察。

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