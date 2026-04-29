川普不滿最新談判提案！　指伊朗崩潰、領導層混亂

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國與伊朗結束戰爭的外交努力陷入僵局。美國總統川普對德黑蘭最新提出的方案表達不滿，並稱伊朗已向美方表示正處於「崩潰狀態」，同時仍在處理領導層問題；然而伊朗方面並未對此說法作出回應，並強調衝突尚未結束。

伊朗提議核議題延後處理 川普不滿

路透社報導，伊朗最新提案主張分階段處理衝突，優先結束戰爭並解決航運爭議，再處理核計畫問題；然而川普政府立場明確，要求從一開始就納入核議題。一名熟悉白宮內部討論的美國官員指出，川普27日與顧問會面時，已表達對此安排的不滿。

川普稱：伊朗處於崩潰狀態

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，「伊朗剛告訴我們，他們正處於『崩潰狀態』，並希望我們儘快開放荷莫茲海峽」，同時稱伊朗正在試圖釐清其領導層情況。不過，伊朗如何傳達此訊息並不清楚，德黑蘭也未立即回應。

自2月28日戰爭爆發以來，伊朗已大致封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），僅允許自家船隻通行，嚴重影響全球能源運輸；美國則在本月開始對伊朗船隻實施海上封鎖。伊朗軍方發言人稍早向國營媒體表示，伊朗並不認為戰事已經結束。

隨著戰事造成數千人死亡、能源市場動盪並衝擊全球航運，外界原本期待和平談判能重啟，但在川普上周取消特使魏科夫（Steve Witkoff）與女婿庫許納（Jared Kushner）前往巴基斯坦的行程後，談判前景轉趨黯淡。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在周末期間兩度進出伊斯蘭馬巴德，進行穿梭外交。

伊朗內部權力動盪

分析人士指出，隨著多名伊朗高層政治與軍事人物在美以聯合空襲中身亡，德黑蘭權力結構出現變化。包括最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）在戰爭初期遭擊斃，其子莫傑塔巴（Mojtaba Khamenei）接替領導地位，使革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）強硬派勢力進一步擴大，可能導致談判立場趨於強硬。

消息人士透露，伊朗提出的構想為分階段談判，第一步是結束戰爭並取得美方不再重啟軍事行動的保證；接著處理美國海軍封鎖與荷莫茲海峽通行問題，伊朗希望在其控制下重新開放該水道；最後才討論包括核計畫在內的長期爭議，並尋求美方承認其濃縮鈾權利。然而，美方堅持核議題是衝突核心，雙方立場仍存在重大落差，短期內達成全面協議的可能性依然有限。