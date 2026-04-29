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台積電庇蔭「亞太學院」校地飆23億　新董事會擬賤賣

位於苗栗頭份的「亞太創意技術學院」已經退場，校地恐遭賤賣。（圖／報系資料照）

▲位於苗栗頭份的「亞太創意技術學院」已經退場，校地恐遭賤賣。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

已停辦的「亞太創意技術學院」，去年底該校公益董事會集體請辭，董事長林永頌怒斥教育部作梗，想「賣校解套」；而亞太校地近年來因台積電擴廠暴漲至20億元，如今新一屆的公益董事會名單，即將送交苗栗地方法院遴選，前董事黃惠芝無奈表示，教育部已經「不演了」！下一屆董事，恐怕主要任務就是拍賣校地，如今她只能期待，要賣、也不要賤賣。

「亞太」前校長劉紹文指出，該校全盛時期學生人數達一萬兩千人，因校產遭淘空，教育部派公益董事進駐，在停辦風聲不斷時，2016年怡盛集團董事長黃平璋入主，但他是亞太有什麼值得稱道的科系、特色，就勒令停辦，簡直故意要將亞太辦到倒閉。

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正在清算中的「亞太」前身為1988年成立的「親民工業專科學校」，2010年更名為「亞太創意技術學院」。因少子化及財務糾紛，2018年被勒令停招、2019停辦，此時董事紛紛請辭，但還有親近黃派的董事三名董事留守；劉紹文進一步解釋，因為立法院是在2022年通過《私立高級中等以上學校退場條例》，而「亞太」早在該法通過之前就被勒令停辦，因此不適用該法某些便宜行事的規定，然而僅剩三席董事，不能作出重大決議，更不能遴選新董事會成員。

於是教育部徵詢高教工會、亞太教師代表，選出新一屆公益董事，董事長是與某財團關係密切的陳政元，他與親黃平璋的三名董事提出「引進財團、活化校地」主張，遭到教師代表黃惠芝與高教工會等幾名教授董事強力反彈。

但是，「校地歸公派」表決輸了！黃惠芝說，當時教育部騙他們這些教師董事，只要有四席董事請辭，董事會就不能做「重大決議」，必須重選，如此「翻盤有望」，黃惠芝與高教工會理事長林佳和等教授理事傻傻辭職，哪知道親黃派的那幾位董事還是留任，且新的董事會成員，也無亞太教師代表，黃惠芝一怒之下，以「利益關係人」為由，向苗栗地院提起訴訟，爭取保有教師代表一席，才如願進入董事會繼續奮鬥。

亞太學院前一屆公益董事會怒批教育部阻擋「校地歸公」，擔心校產被賤賣。（圖／報系資料照）

亞太學院前一屆公益董事會怒批教育部阻擋「校地歸公」，擔心校產被賤賣。

黃惠芝說，幸好這屆董事長、律師林永頌理想性較高，不希望校地成為財團俎上肉，在他運作之下，親黃平璋派的三名董事表決輸了！他們憤而辭職，苗栗地院組成臨時董事會，選出新任理事，繼續朝校地歸公目標邁進，沒想到，他們的「奮鬥的目標」變成教育部。

黃惠芝指出，這屆董事會做了不少事，清算、盤點校產，申請退場基金墊付款，聘請臨時保全、臨時會計，並找具有公信力單位針對校產鑑價，結果發現，因台積電在竹科寶山二期擴廠，帶動地價上漲，2016年亞太校地、建物，以及圖書、器材，夯不啷噹加起來，僅值16億元，但到了2025年，單單校地就暴漲為20億，加上建物三億，共23億，而亞太的負債，僅7627萬。

前校長劉紹文透露，「亞太」在前董事長黃平璋入主時，刻意將學校辦到倒閉。（攝影／林慶祥）

▲前校長劉紹文透露，「亞太」在前董事長黃平璋入主時，刻意將學校辦到倒閉。

這樣的條件，要找到需要校地的國立大學或政府單位接手應該很容易，但清大、交大有意接手，卻被教育部以「財源你們自己看著辦」等理由「勸退」，最後交大花七千多萬，在苗栗高鐵站附近蓋新校舍，卻沒有選擇現成的亞太校地。

黃惠芝無奈表示，這屆董事會憤而集體請辭，但他們很清楚，亞太將成為台灣第一個被拍賣的退場大專院校；日前教育部已經將新任董事名單送交苗栗地院，恐怕，下一任董事的任務，就是拍賣校地建物，他們這些曾為亞太奮鬥過的人希望，就算要賣，也不要賤賣。

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