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英王赴美國會演說　強調英美緊密聯盟、為烏克蘭發聲

▲英國國王查爾斯三世在美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國國王查爾斯三世在美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）28日在美國國會發表演說，強調英美之間的聯盟關係「獨一無二」，而且在當前動盪局勢下比以往任何時候都更為重要；他同時為烏克蘭發聲，呼籲以堅定決心確保公正且持久的和平，並針對日前白宮記者協會晚宴槍擊事件譴責暴力。

英王美國會發表演說

查爾斯三世與卡蜜拉王后（Queen Camilla）27日抵達華府，展開為期4天國是訪問，適逢美國獨立250週年。查爾斯三世28日上午先赴白宮與美國總統川普會晤，下午前往國會聯席會議發表約30分鐘演說，成為繼已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）1991年後，再度於美國國會發言的英國君主。

強調英美緊密合作關係

查爾斯三世在演說中指出，英美關係雖起於歷史衝突，但兩國始終共享民主、法治與社會價值，這些共同基礎讓雙方能在不同時期攜手前行。他表示，「我們在充滿高度不確定性的時代相聚」，從歐洲到中東的衝突正對國際社會構成重大挑戰，沒有任何國家能獨自面對。

查爾斯三世強調，英美夥伴關係建立在長期合作之上，包括兩次世界大戰、冷戰以及阿富汗戰爭等歷史時刻；911事件後，北大西洋公約組織（NATO）首次啟動共同防禦條款，也展現聯盟的凝聚力。他指出，英美軍事、情報與安全合作緊密，雙方共同參與F-35戰機製造，並與澳洲推動AUKUS防務協議。

為烏克蘭發聲

談及當前局勢，查爾斯三世表示，保衛烏克蘭及其人民「需要同樣堅定不移的決心」，並強調北約的核心在於相互防衛、保障公民安全與共同利益。他引用英國首相施凱爾（Keir Starmer）說法指出，英美關係「不可或缺」，必須持續深化。

譴責白宮槍手

此外，針對日前川普出席華盛頓希爾頓飯店舉行的白宮記者協會晚宴期間發生的槍擊事件，查爾斯三世在演說中直言，該事件意圖傷害美國領導層並製造恐懼與分裂，「這樣的暴力行為絕不會成功」。他強調，無論存在何種分歧，各方都應團結一致，維護民主並保護人民免於傷害。

查爾斯三世最後表示，英美關係是一段從分裂走向和解的歷史，並已發展為全球最重要的聯盟之一，期盼未來能與歐洲、大英國協及其他夥伴持續合作，共同捍衛價值與安全。

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