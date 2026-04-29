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法男大生「舔完吸管」放回販賣機！新加坡警火速逮人　恐關2年

記者張方瑀／綜合報導

新加坡法律嚴明眾人皆知，近日一名法籍男大生卻因一時好玩，涉嫌在購物中心舔完自動販賣機的吸管後，又原封不動放回供應口，甚至將過程拍下傳上網。這段影片隨即在社群媒體瘋傳並引發當局調查，該名少年目前面臨兩項罪名指控，最重恐被判處兩年監禁。

「舔完吸管放回去」影片瘋傳　18歲法男踢到鐵板

根據CNN報導，這起事件發生在3月12日，當時18歲的法籍學生馬克西米連（Didier Gaspard Owen Maximilien）在一處購物中心內，涉嫌舔了一支柳橙汁自動販賣機的吸管，隨後竟將其放回吸管放置處。

▲▼法男大生「舔完吸管」放回販賣機。（圖／翻攝自YouTube）

▲法男大生「舔完吸管」放回販賣機。（圖／翻攝自YouTube）

馬克西米連更將這段過程拍攝成影片並上傳至社群媒體，誇張行為立刻在網路引發轟動，進而驚動新加坡當局介入調查。

遭控「公眾滋擾、惡作劇」二罪　恐面臨2年刑期

馬克西米連因這項舉動被指控兩項罪名。第一項為「公眾滋擾罪」（public nuisance），依法可處三個月有期徒刑，或最高2000新幣（約台幣4.9萬元）的罰款。

第二項則為情節較重的「惡作劇罪」（mischief），一旦罪名成立，最高可能被判處兩年有期徒刑、罰金，或兩者併罰。據了解，受害的自動販賣機業者IJOOZ指出，事後已將該台機器內的500支吸管全部進行更換。

名校分校生犯案　獲准12萬台幣保釋

馬克西米連目前就讀於法國高等經濟商業學院（Essec Business School）的新加坡分校。校方證實其學生身分，並表示已與家屬聯繫並提供支援，但由於司法程序仍在進行中，目前拒絕做出更多評論。

根據新加坡司法網站資訊，馬克西米連獲准以5000新幣（約台幣12萬元）保釋，下次出庭日期為5月22日。

星國法律沒在怕　曾無視美國總統求情「開鞭」

外籍人士在新加坡觸法已非首例。最著名的案例莫過於1993年的美籍少年費伊（Michael Fay），當時他因持有贓物與噴漆破壞汽車被捕，被判處四個月監禁與6下鞭刑。

當年這起案件引發國際譁然，甚至連時任美國總統柯林頓（Bill Clinton）都親自介入關切。儘管面對華盛頓當局的龐大壓力，新加坡仍堅持執行4下鞭刑，強硬表態無論國籍，只要觸法就必須維護法律尊嚴，此舉也一度造成美星關係緊張。

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