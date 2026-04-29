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薛楷莉涉詐前男友420萬　今下午一審宣判

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙富商前男友邱智永420萬元，北院18日開庭辯論終結，薛楷莉不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

▲前主播薛楷莉涉詐騙富商前男友邱智永420萬元，今天下午一審宣判。（圖／記者黃哲民攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

前新聞主播薛楷莉遭前男友邱智永指控詐騙420萬元，台北地院歷經一年審理，定於今日下午宣判。

起訴書指出，2022年2月間邱男因財務糾紛遭追債，薛女自稱在電視台有人脈認識黑道，可協助擺平債務，但需支付處理費與介紹費共420萬元。邱男信以為真，提領現金後由警員護鈔送至電視台交給薛女，未料事後發現對方友人根本不知情。

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙富商前男友邱智永420萬元，北院18日開庭辯論終結，薛楷莉不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

金流異常與洗錢罪嫌追加
檢方追查發現，薛女在同年3月先後將約500萬元款項匯入女兒戶頭，金額與邱男帳戶提領數額高度吻合，因此追加起訴洗錢罪。薛女對此全盤否認，帶著高齡80歲母親出庭，辯稱該筆資金是母親擔心手術風險，預先撥給孫女的私房錢。

薛女透過律師質疑邱男陷害，指稱當時申請護鈔金額僅10萬至50萬元，並非420萬元，且男方僅憑三張出入電視台的照片就當證據。法官多次傳喚雙方對質，邱男在法庭上聲淚俱下，坦言當初因家人反對卻仍選擇相信薛女，如今深感後悔。

▲▼新聞台前主播薛楷莉涉詐騙富商前男友邱智永420萬元，北院18日開庭辯論終結，薛楷莉不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

法庭攻防與求婚鑽戒爭議
庭審過程中，雙方針對感情細節激烈攻防。邱男透露曾應要求購買求婚鑽戒，目前仍在薛女手中；薛女則氣憤反駁，稱男方天天打電話喊她「Darling」，甚至承諾照顧其女兒，結果發生關係後卻翻臉不認人，痛批邱男是在法庭上「演戲」。

全案辯論終結後，薛女堅持否認犯罪，強調從未拿過所謂的420萬元處理費。法官在釐清金流證據與雙方證詞後，針對這起涉及前知名主播的詐欺案，將於今日下午揭曉一審宣判結果。

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