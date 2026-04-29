美智庫質疑中國軍力　估美中10年內開戰機率僅3成

▲專家認為美中未來10年內爆發衝突的機率約3成。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

中國人民解放軍近年加速現代化建設，但華府智庫專家指出，其真實戰力仍存在關鍵疑問。布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者分析，解放軍自1979年後缺乏實戰經驗，加上中國國家主席習近平推動大規模整肅軍方高層，未來10年美中爆發全面衝突的機率約為3成，而且北京並未急於在2027年對台動武。

解放軍長期缺乏實戰歷練

相關分析來自布魯金斯研究所中國中心主任何瑞恩、前白宮國安會中國事務主任秦江南，以及前美國中央情報局資深情報員卡佛在播客節目中的討論。專家指出，解放軍最大的弱點在於長期缺乏實戰歷練。卡佛提到，1979年對越戰爭中，中方在短短兩周內損失約3.5萬人，成為重要警示，此後轉而研究美軍作戰模式，從波斯灣戰爭與中東衝突中汲取經驗推動現代化。

中國攻台難度相對更高

不過專家強調，「觀察戰爭」與「親自作戰」差異巨大。若爆發台海衝突，大規模海上封鎖需海軍、海警與飛彈部隊高度協同，全面入侵更涉及複雜的指揮與後勤挑戰。以登陸作戰為例，解放軍需在台灣海峽最窄處一次性投送約15萬兵力，並同時面對美軍可能介入，難度極高。

習近平近年大動作撤換高階將領

此外，習近平近期撤換多名負責訓練與作戰準備的高階將領，也讓外界對解放軍實際作戰能力產生疑問。專家認為，對習近平而言，台灣目前更像是「需要避免的危機」，而非急於把握的機會，其首要目標仍是推動中國長期經濟與科技發展。

美中10年內開戰 專家評估應僅3成機率

對於衝突風險評估，卡佛以10分為滿分僅給3分，認為美中雙方皆不願開戰，且美國長期維持的穩定政策降低衝突機率。秦江南也認同約3成評估，但提醒另一風險，即美國需承擔全球責任，可能分散戰略注意力，使中國在未來十多年內提升軍事實力。

中國觀望2028台美大選結果

展望未來，專家指出習近平不急於在2027年對台採取軍事行動，可能觀察2028年台灣與美國大選結果。但若台灣由以台灣為主體的民進黨持續執政，進入第4任期的習近平在政治遺產壓力下，可能採取奪取外島等升級行動，以打破兩岸現狀，而非發動全面入侵。