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社會 社會焦點 保障人權

旅行社在「臉書社團」吸金　負責人30萬交保

記者葉國吏／綜合報導　

瑞恩旅行社負責人林新約涉嫌透過臉書社團「天使投資平台」吸金，調查局北機站昨搜索約談林男與經理朱紹謙，台北地檢署訊後依違反銀行法，命林、朱兩人各以30萬、20萬元交保。

▲▼上「天使平台」募資600萬　瑞恩旅行社老闆林新約吸金3個月就被告。（圖／記者劉昌松攝）

▲瑞恩旅行社老闆林新約吸金3個月就被告。（圖／記者劉昌松攝）

瑞恩旅遊去年主打人數少也能出發的「半自助小包團」，鎖定無暇規劃行程的客群。林男疑似利用公開臉書社團「天使投資平台」發布募資計畫，以一個投資單位20萬元為基底，強調期滿三年可取回本金，藉此誘騙投資人投入資金。

三年期募資計畫誘騙被害人
根據調查，該募資計畫設定第一年3%、第二年4%、第三年5%的階梯式利率，保障三年總利息達12%。林男為取信投資人，還準備了完整的募資說明書與參與協議書，初步估計自2025年8月起的短短三個月內，就已向民間募得數百萬元。

北機站接獲多名被害人提告後，報請檢察官陳昭蓉指揮偵辦。檢調深入追查發現，該募資計畫主要發布地「天使投資平台」屬於開放式臉書社團，並非由林新約等人所創設，他們僅是利用該平台的公開特性，尋找不特定對象進行非法吸金。

▲瑞恩旅行社朱姓經理。

檢調搜索約談並強制處分
林新約與經理朱紹謙於28日被約談到案，檢方認為兩人涉嫌違反銀行法罪嫌重大。訊後除了核定交保金額外，也同步對兩人施以限制出境、出海之強制處分，防止其潛逃海外。檢調後續將進一步釐清金流動向，確認受害者總人數。

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