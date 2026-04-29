美大幅提前遣返聽證程序　加速處置被拘移民兒童

▲美國加快處理移民問題。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

根據政府官員與兒童代表律師說法，美國政府正加快處理被拘留移民兒童案件，將原定的移民聽證程序提前數周甚至數月，引發外界對程序公正與兒童權益的關注。

提前密集審理 對幼童造成身心負擔

CNN報導，一些年僅4歲的兒童被要求在短時間內多次出庭，說明案件進度，甚至在缺乏法律協助的情況下接受審理。相關做法被批評可能對未成年當事人造成沉重負擔。

美國衛生及公共服務部（HHS）發言人尼克森（Andrew Nixon）在向路透社提供的聲明中表示，許多移民兒童面臨人口販運與剝削風險，有些甚至是在強迫與危險情境下被犯罪集團帶過邊境。他強調，「提前審理案件有助於打擊這些犯罪網絡，並確保兒童能盡快被送回安全環境」。

川普政府移民政策再引爭議

美國總統川普）政府近來推動多項相關政策，包括追蹤十萬名無人陪伴的移民兒童、削減其在移民訴訟中的法律援助，以及發布限制出生公民權的相關指令等措施。

移民政策長期以來是川普兩個任期中最具爭議的議題之一。批評者認為，相關措施在執行上可能涉及對特定族群的歧視，並對弱勢兒童的法律保障造成影響；支持者則主張，強化執法與加快程序有助於維護邊境安全並防範犯罪活動。