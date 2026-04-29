9月嬰無呼吸心跳「搶命救回大哭」　消防紅眼眶：最美聲音

記者陳俊宏／綜合報導

新竹縣竹北市一名9個月大女嬰到院前心肺功能停止（OHCA），經消防救護人員搶救，成功恢復自主呼吸與心跳，送醫後更放聲大哭、恢復意識，這聲響亮的哭聲，讓所有醫護與救護人員瞬間紅眼眶，直呼「這是最美的聲音」。

▼女嬰經消防搶命救回。（圖／翻攝新竹縣政府消防局第一大隊光明分隊臉書）



女嬰救回大哭 消防醫護感動：最美聲音

消防局指出，這起驚險意外發生在27日下午1時許。家屬表示，當時將女嬰安置在沙發上休息，短短約3分鐘後返回查看，竟發現女嬰已臉色發紺、失去意識，嚇得立即撥打119求助，並在派遣員線上指導下進行CPR。



光明高級救護分隊高級救護技術員賴俊傑說，救護人員抵達時，女嬰臉色仍呈現發紺，無呼吸無意識的狀態，現場立即接手急救，迅速建立進階呼吸道、給予高濃度氧氣，並持續實施CPR。約2分鐘後，正準備建立骨針、給予急救藥物時，發現女嬰出現明顯自主呼吸，成功恢復生命徵象，讓現場所有人都鬆了一口氣。



女嬰送抵竹北東元綜合醫院後，原本安靜虛弱的她，突然「哇——」地一聲放聲大哭。賴俊傑回憶，那一瞬間，現場救護人員與醫護人員全都露出欣慰笑容，甚至有人感動得眼眶泛紅。從無聲到啼哭，短短幾分鐘，卻像經歷了一場生命奇蹟。

▲▼光明高級救護分隊成功救回女嬰。（圖／新竹縣政府）



嬰幼兒急救除施作CPR 「給氧」更是關鍵

光明高級救護分隊分隊長紀翔升表示，只要是OHCA案件，消防局都會啟動「雙軌派遣」機制，同步派遣兩輛救護車支援；本案現場更出動4名高級救護技術員，以最高規格進行急救處置，替患者爭取黃金救命時間。



新竹縣平均每1至2個月就會發生一起嬰幼兒OHCA案件，其中最常見原因就是窒息。光明高級救護分隊高級救護技術員許育誠指出，嬰幼兒急救除了施作CPR外，「給氧」更是關鍵。本案除使用高濃度氧氣外，也使用消防局近期新採購、適合嬰幼兒的小號數進階呼吸道器材，這也是該器材首次投入實戰，便成功搶回寶貴生命。



東元綜合醫院副院長暨急診科主任林鎮宇醫師提到，患兒送抵醫院時，院方立即啟動小兒急救團隊，進行全身系統性評估與呼吸道維持；東元綜合醫院為重度級急救責任醫院，與消防局救護端保有極高默契，此次救護人員在到院前精準使用「嬰幼兒專用進階呼吸道」，並維持高品質CPR，是減少女嬰腦部損傷、甚至能迅速清醒大哭的關鍵。

▼本案除使用高濃度氧氣外，也使用消防局近期新採購、適合嬰幼兒的小號數進階呼吸道器。（圖／新竹縣政府）

