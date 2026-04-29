AI泡沫化？OpenAI營運爆雷　童子賢坦言：不是所有人都能存活

▲OpenAI營收不如預期再度引起AI泡沫疑慮。（圖／記者吳立言攝）

記者葉國吏／綜合報導

OpenAI公司傳出營收與用戶數未達標，財務長佛萊爾（Sarah Friar）憂心難以負擔龐大運算費，再度引發AI泡沫疑慮，影響美股28日科技股大跌。對此和碩董事長童子賢也坦言，在AI的影響下，不是所有人都能成功存活。

根據據知情人士透露，OpenAI旗下的ChatGPT截至去年底未達成每周10億活躍用戶目標，加上Google公司的Gemini人氣竄升，引發用戶退訂潮。此消息導致軟銀在日股暴跌近10%，美股AMD、甲骨文等AI概念股同步重挫。

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科技大廠人力精簡與資本支出

面對營運壓力，Meta公司與微軟公司近期同步宣布裁員。Meta計畫從5月20日起裁撤約8000人，規模達一成，並凍結6000個職缺；微軟則推出「70法則」自願退休方案鎖定資深員工，旨在精簡組織並將資源集中於轉型發展。

▲和碩董事長童子賢。（圖／記者周宸亘攝）

即便縮減人力，四大科技巨擘今年合計資本支出預估達6500億美元，用於建設資料中心與採購伺服器，規模創下美國企業史紀錄。這種「一邊燒錢、一邊砍人」的極端作法，讓投資人開始質疑AI基礎建設投資是否能如期回收獲利。

代工龍頭看需求與產業風險

對於AI可能泡沫化，根據《聯合報》報導，和碩董事長童子賢認為，從代工廠角度來看需求依然強勁。他認為在AI的影響下，所有業者都在思考商業模式，但也坦言「不是所有參與的人都能成功存活」。