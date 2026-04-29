昔日盟友法庭互轟　馬斯克控奧特曼：竊取OpenAI這家慈善機構

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）28日在加州聯邦法院正式對簿公堂，這場備受矚目的訴訟被視為AI產業關鍵戰役之一，可能迫使OpenAI重整商業模式，對整體科技產業產生深遠影響。

馬斯克告奧特曼：竊取一家慈善機構

法新社報導，審理地點位於舊金山灣區對岸，此案不僅涉及商業利益，也被外界形容為一場個人與理念的對決。馬斯克曾是OpenAI早期重要支持者，如今卻與該公司正面衝突，而OpenAI則在近年AI浪潮中快速崛起，成為產業核心力量之一。

本案爭點在於OpenAI的發展方向。馬斯克指控，奧特曼帶領公司轉型為具高度商業競爭力的企業，試圖挑戰Google、蘋果（Apple）與微軟（Microsoft）等科技巨頭，但此舉已偏離創立初衷。他主張自己當初投資時，是基於OpenAI將以非營利、造福全人類為目標的承諾。

馬斯克的律師莫洛（Steven Molo）在庭上表示，「我們今天之所以站在這裡，是因為被告竊取了一家慈善機構」，並指OpenAI「已不再以全人類福祉為目標運作，而是成為為自身及最大投資者微軟利益服務的營利企業」。

▲OpenAI執行長奧特曼。（圖／達志影像／美聯社）



奧特曼曾承諾AI技術屬於全世界 與馬斯克2018決裂

這段爭議可追溯至2015年，當時奧特曼說服馬斯克共同創立OpenAI，定位為非營利AI研究機構，並承諾相關技術將「屬於全世界」。馬斯克當時投入至少3800萬美元（約新台幣12億元），但雙方於2018年分道揚鑣。

隔年OpenAI成立商業子公司，並逐步引入外部資本。微軟隨後加大投資，承諾注資總額達130億美元（約新台幣4095億元），目前相關持股估值約1350億美元（約新台幣4.25兆元），顯示其在AI產業中的龐大影響力。