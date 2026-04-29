川普白宮迎接英王　曝母親曾暗戀查爾斯三世

▲美國總統川普迎接英國國王查爾斯三世。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普28日在白宮舉行軍禮歡迎儀式，迎接英國國王查爾斯三世（King Charles III）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）。川普致詞時強調美英「特殊關係」，並透露自己母親來自蘇格蘭，生前熱愛英國王室，甚至曾「暗戀年輕時的查爾斯」，讓現場氣氛一度輕鬆。

英王抵美展開4天國是訪問

查爾斯三世夫婦於27日抵達華府，展開為期4天的國是訪問。此行正值美國獨立250週年之際，同時在美伊戰爭陰影下，被視為修補跨大西洋關係的重要外交行程。

川普在歡迎儀式中表示，在華盛頓紀念碑與傑佛遜紀念堂（Thomas Jefferson Memorial）附近迎接英王，看似帶有歷史諷刺意味，但「其實再適合不過」。他提到，美國1776年宣布脫離英國獨立，但在建國之前，「我們首先擁有的是文化、品格與信念」，這些價值源自於大西洋彼岸的英國。

川普進一步指出，美國人在獨立前便具備「道德勇氣」這項珍貴特質，而這與英國歷史與文化密不可分，正體現兩國長久以來的連結。

川普母親曾暗戀查爾斯

川普並分享個人家庭故事，表示母親出生於蘇格蘭，對英國王室情有獨鍾，特別喜愛已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），還曾稱讚年輕的查爾斯「非常帥氣」，甚至讓他笑說，「我的母親曾暗戀查爾斯」，引發查爾斯三世當場笑出聲。

談及歷史關係，川普提到80年前英國首相邱吉爾（Winston Churchill）與美國總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）會晤，共同描繪二戰後自由世界的藍圖。他表示，「這種對彼此角色與歷史的理解，正是特殊關係的核心」，並強調希望這份情誼能長久維持。

儘管川普過去曾批評英國首相施凱爾（Keir Starmer）在伊朗戰事上的立場，以及其政府的移民與能源政策，但施凱爾仍為此次國是訪問辯護。川普則表示，查爾斯三世此行有助於修復美英之間的關係。