媽控兒不會吞藥「遭藥師嘲笑」！他還原現場風向大逆轉

▲媽媽PO文指控藥師刁難、羞辱，藥師還原現場風向大逆轉。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

醫療現場再傳醫病衝突！一名母親近日在社群平台發文控訴，帶國中兒子前往郭綜合醫院看診，因兒子不會吞藥要求藥師磨粉，卻遭「羞辱、刁難」要求隔天領藥，氣得發文公審。沒想到文章曝光後，當事藥師迅速留言還原真相，引發全網反彈。郭綜合醫院28日也發聲強調，全力支持第一線醫事人員，捍衛醫療尊嚴。

公審踢到鐵板！藥師現身還原「肌肉鬆弛劑」殘留風險

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名母親在社群平台指控，因孩子不會吞藥請藥師幫忙，卻被嘲笑並要求隔天再來領。對此，當事藥師回擊表示，院內磨粉流程優先提供給12歲以下幼兒，而原PO兒子已13歲。

此外，藥師還說，該處方藥物含有肌肉鬆弛劑（Mephenoxalone），不適用於兒科磨粉機，為避免交叉污染，必須重啟成人專用機台，評估後才建議隔天領取。藥師無奈直言「不知道是不是覺得醫療人員好欺負」。

情緒性言論連發！醫界大老感嘆，身教比吞藥更重要

藥師進一步披露，該名母親在診間情緒失控，連珠炮式辱罵「不想當藥師就不要當」、「有沒有職業道德」，甚至要求報警叫警察「強迫藥師早點給藥」。

▲媽媽PO文指控藥師刁難、羞辱，藥師還原現場風向大逆轉。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



事件延燒後，ICU名醫陳志金也發聲力挺藥師，認為不會吞藥可以練習，但家長若以「全世界都欠你」的態度情勒醫療人員，不僅無助於解決問題，更是對孩子最壞的示範。

郭綜合醫院強硬聲明，不容專業被踐踏

隨著網路輿論一面倒支持藥師，原PO已火速刪文並關閉帳號。郭綜合醫院則於28日發出兩點正式聲明，除肯定藥師確保給藥安全的專業判斷外，更嚴正表示，「我們捍衛醫事人員尊嚴」。

院方指出，醫療品質建立在互信基礎上，支持同仁在專業規範下執行職務，絕不容許專業人員在衝突第一線遭受言語暴力，並感謝社會各界對藥師的支持。

醫病互信危機！專業磨粉作業將精進以求平衡

院方同時表示，針對此次衝突，內部已完成與藥師及社工部門的溝通，排除初期訊息傳遞的誤解，並承諾未來處理醫病糾紛時，將優先保障醫療同仁的心理健康與安全。

儘管院方將針對磨粉作業進行精進研討，但仍呼籲大眾尊重醫療專業，避免以情緒性詞彙對醫事人員造成不必要的心理壓力，共同維護友善的就醫環境。