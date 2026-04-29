▲主打南非乾鮑、花膠乾貨料理，新粵菜餐廳「玉天璽」插旗台北大直。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林星級餐廳密度最高的台北市大直地區，5月迎來一家以傳統粵菜與乾貨料理為核心的新餐廳—玉天璽，除了延攬擁有30多年廚藝經驗的陳國華擔任行政主廚外，還找來香港粵菜名廚黎有甜、首位以中華料理在日本京都摘下米其林一星的魏禧之擔任顧問，以南非頂級乾鮑、官燕、花膠等珍稀乾貨食材為重心，5月1日正式開幕。

玉天璽集團由兩位深耕食品產業的實業家共同籌創，吳俊璋旗下的仲偉企業，供應全台200多家門市海鮮原料，而董事長蘇雲嶢深耕台灣蔬果出口事業，兩人的產業背景，讓第一家餐廳「玉天璽」在頂級乾貨與鮮活海鮮的取得上，具備實質優勢。除了粵菜，目前集團還在籌備另一家日本料理。

▲左起玉天璽行政主廚陳國華、香港粵菜名廚黎有甜、首位以中華料理在日本京都摘得米其林一星的魏禧之。（圖／記者黃士原攝）

玉天璽行政主廚陳國華入行已有36年。13歲起在京菜館當學徒，此後遵循粵菜廚藝最嚴苛的「紅褲仔」訓練制度，從打荷、水台（砧板）起步，一路做到頭鑊、主廚，走遍廚房的每一個工作崗位，近年來台擔任台北遠東香格里飯店「香宮」、「世貿名人坊」主廚，上一份工作則是台北嘉佩樂酒店中餐廳「榕居」主廚。

▲蠔皇吉品鮑魚尊。（圖／記者黃士原攝）

除了入行36年的行政主廚，玉天璽還找來兩位國際星級名廚一同擔任顧問。黎有甜廚藝生涯超過60年，17歲拜入廣東傳奇名廚、晚清美食家江太史最後一位家廚李才門下，完美承襲「太史菜」，是業界公認的「粵菜活字典」，創辦的「桃花源小廚」也連續多年獲得香港米其林一星。魏禧之主廚則是2012年以中華料理在日本京都摘得米其林一星的第一人，現任京都華僑總會會長，負責食材、烹飪工法與擺盤的星級品質監製。

▲甘露瑤柱星斑魚。（圖／記者黃士原攝）

陳國華的料理主軸是傳統加創新、融合粵菜與潮州菜文化，強調穩定出品、嚴選當季高級食材，同時採用高品質的頂級乾貨，餐廳目前提供2680元、3880元、6880元、8880元4款價位套餐，其中8880元的「御品極致饗宴」是招牌旗艦套餐，吃得到南非鮑魚、日本佐賀A5和牛、官燕、花膠等頂級食材，搭配台灣澎湖劍蝦、七星斑等在地鮮活海鮮。

▲燒汁和牛翡翠玉。（圖／記者黃士原攝）

▲岩耳花膠御皇粥。（圖／記者黃士原攝）

御品極致饗宴主菜「蠔皇吉品鮑魚尊」採用南非18頭吉品溏心鮑魚，長時間燜煮至膠質釋放，鮑身飽滿軟嫩、入口回甘；「甘露瑤柱星斑魚」以七星斑清蒸，注入頂級瑤柱熬成的清甘高湯；「燒汁和牛翡翠玉」選用日本佐賀A5和牛肋眼，以本身溢出的肉汁收製燒汁，醬香濃而不奪肉味；「岩耳花膠御皇粥」以鱈魚花膠為主角，以頂湯慢燉至軟嫩Q彈。

▲▼「繁花」包廂取老上海1930年代的沙龍氣韻。（圖／記者黃士原攝）

5月1日正式開幕的玉天璽，1至2樓共規劃6間各具主題的獨立包廂，例如「繁花」取老上海1930年代的沙龍氣韻、「御宴」以法式宮廷金白色系鋪陳、「璟寓」融合青花瓷意象與歐式線條、「雲隱」則以文人字畫為壁面主視覺。此外，整座餐廳陳列著各種古董藝術燈具，包括義大利穆拉諾手工吹製玻璃吊燈、法國黃銅巴洛克宮廷吊燈、義大利F.B.I.瓷塑鎏金吊燈等。

▲點點心首家升級店型進駐微風廣場。（圖／記者黃士原攝）

另外，緯豆集團旗下港式餐飲品牌「點點心」推出全新升級店型，位於微風廣場的「點點心Signature」，與過去店型不同，菜單除了豬仔流沙包、晶瑩鮮蝦餃、金絲龍鬚蝦、香煎蘿蔔糕等經典港點，還推出限定粵式熱炒與茶樓經典料理，避風塘蒜香大蝦、貴妃糖醋咕咾肉、乾炒牛河、皇府水煮鮮和牛等，共計14道新品，滿足不同的客群需求。

店內裝潢告別以往年輕活潑的亮色系，Signature店型轉向沉穩奢華質感，選用深色木紋與金屬線條，搭配厚實座椅，另有專為家庭或公司聚會設計的10人獨立包廂與圓形沙發卡座，營造溫潤優雅的社交氛圍。