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台股破4萬點你卻沒賺到？星盤揭漏財體質　這星座壓力大就想刷卡

▲▼台股,股市,ETF,台積電,理財,星座,財富,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲看著台股衝破4萬點，你的心跳是不是也跟著加速？但更讓你心驚的，可能是壓力大時失控的消費。占星學家揭露，這種「補償性消費」其實跟你的星盤配置有關。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

台股近期走勢強勁，盤中更曾一度衝破4萬點大關、創下歷史新高，全民瘋投資的氛圍也帶動了集體的金錢焦慮。國外網站《Bustle》文章中提到，根據2024年的研究顯示，高達70%的人對金錢感到壓力，這種焦慮不只來自於對財富的渴望，更多是來自於「無法控制的消費欲望」。你是否也覺得，即便大盤再紅，只要跨出家門不花個幾千塊就渾身不對勁？明明想存錢圓夢，卻總在壓力大時靠「補償性消費」來找回心理平衡。

你是漏財體質嗎？二宮與八宮的秘密

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占星學家Lisa Stardust指出，一個人的理財觀與性格息息相關，都能從星盤中找到線索。在星盤中，與金錢最直接相關的兩個宮位分別是：

第二宮（財帛宮）：代表你的「個人資產」、賺錢能力，以及你如何看待物質價值與擁有感。

第八宮（他人資源宮）：涉及偏財、借貸、稅務，以及你與他人、銀行之間的財務往來。

除了個人本命盤，大環境的行星運行也會影響荷包。例如當水星在財富宮位逆行時，理財判斷容易出錯，日常開銷也容易失控。Lisa提醒，若星盤配置容易受此影響，在節慶購物季或百貨週年慶時，務必提高警覺，以免一時衝動造成財務災難。

▲▼台股,股市,ETF,台積電,理財,星座,財富,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

你的「理財人格」是哪一種？

根據Lisa Stardust的觀察，不同星盤配置的人，常會陷入不同的金錢焦慮漩渦：

土象能量強者（如：處女座、魔羯座、金牛座入二宮）：對財務規劃有強迫症，會不斷檢查銀行App、反覆修改預算表。這類人對於未來的不確定感極強，最容易陷入「存不夠」的恐慌。

風象能量強者（如：金星雙子）：容易受到流行資訊誘惑，變成典型「衝動購物族」。雖然吸金力不差，但錢財往往流失在追求新鮮感的過程中。

變動星座糾結者（如：雙子、處女、雙魚、射手）：當星盤中變動星座行星產生衝突時，容易讓人產生選擇困難，分不清什麼是「必要」還是「想要」，導致情緒化消費。

如何緩解金錢焦慮？

▲▼台股,股市,ETF,台積電,理財,星座,財富,消費。（圖／取自免費圖庫pexels）

如果你正處於財務不安期，Lisa建議可以尋求身邊專業人士或長輩的理財建議。對於正在經歷「土星回歸（約29歲上下）」或星盤中八宮能量被觸發的人，那麼正是整理信用卡債務、重新制定財務計畫的最佳契機。

在占星學的引導下，了解自己的金錢痛點只是第一步。看清焦慮的源頭後，更重要的是採取實際行動。想知道如何將不安感轉化為穩定的收益嗎？在建立正確的心態後，下一步是打造持續的現金流。不妨參考文末關於財經知識的延伸閱讀，讓財富不再只是星盤上的符號，而是你生活中真實的安全感。

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