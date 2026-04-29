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家庭禁養浣熊！5月新制一次看　綜所稅申報「237萬戶可減稅」

▲▼ 綜合所得稅 報稅 疫情 實名制 現場申辦 綜所稅 。（圖／記者陳家豪攝）

▲今年綜所稅調高基本生活費用與長照特別扣除額，237萬戶受惠。（示意圖／記者陳家豪攝）

生活中心／台北報導

即將邁入5月，除開始申報綜合所得稅，還有多項新制即將上路。5月1日起申報綜所稅，今年調高基本生活所需之費用與長照特別扣除額，有237萬多戶受惠；農業部修法禁止飼養浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科在內共641種高度危險動物。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

▲▼報稅季來了！綜所稅6大報稅新制上路 230萬戶有感減稅。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

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▲綜所稅6大報稅新制上路237萬戶有感減稅。（AI協作圖／記者趙蔡州製作，經編輯審核）

◎綜所稅6大重點　237萬戶減稅有感

財政部說明，2025年度綜合所得稅結算申報，今年申報期間為5月1日至6月1日止，申報戶數預估有逾700萬戶。此外，今年將有6大新制上路，包含基本生活費調升，長期照顧特別扣除額調升並擴大適用範圍，預計會有237萬多戶受惠，減稅利益合計約有139億元。【更多詳情】

▲▼ 高齡駕駛,開車,老人。（圖／VCG）

▲5月底70歲以上民眾完成體檢、危險感知體驗等要求才能換駕照。（示意圖／VCG）

◎70歲須換駕照　違者罰3600元

為降低高齡駕駛事故，高齡換照年齡將下修至70歲，需完成體檢、危險感知體驗、免費交通安全教育後才可換照，交通部也配合修正規費規定，滿70歲換照將收取50元規費，相關新制5月31日起上路。若未依規定換照使用逾期駕照，最重可罰3600元並禁止駕駛、扣繳駕照。【更多詳情】

▲計程車，司機，計程車司機，小黃，運將，乘客。（圖／記者張一中攝）

▲5月20日起政府補貼每輛計程車6000元油錢。（示意圖／資料照）

◎計程車油價補貼　每輛最多6000元

中東戰事持續衝擊能源市場，行政院宣布針對全國9萬輛計程車每輛補貼6000元油錢，5月20日上路。駕駛工會表示，此次補助約可支應計程車駕駛2個月增加成本，有感減壓，是及時雨。【更多詳情】

▲▼交通部修法，未來大貨車駕駛手握方向盤駕車時間每天最多10小時。（圖／記者李姿慧攝）

▲高齡大車駕駛超過日間駕駛時段，改依「持普通駕照駕駛營業車」裁罰。（示意圖／記者李姿慧攝）

◎高齡大車駕駛「超時」罰則下修

現行大型車職業駕駛年齡可從65歲放寬至68歲，但限制上午6時到晚間6時行駛，由於可能因塞車或車禍拖累導致超時，遭罰6,000到12,000元，由於並非無照駕駛，交通部預告修法，基於衡平考量，未來若超過日間駕駛時段，調整改依「持普通駕照駕駛營業車」裁罰，罰鍰金額為1,800元至3,600元，預計5月實施。【更多詳情】

▲▼ 浣熊,raccoon。（圖／達志影像／美聯社）

▲5月起禁養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種高度危險動物。（示意圖／達志影像）

◎「3大類動物」禁止家庭飼養　違者罰25萬

農業部公告修正「指定禁止飼養輸入或輸出之動物」，5月1日起，禁止國人飼養包含浣熊、河口鱷、蝮蛇科及蝙蝠蛇科等共641種具高度危險動物。

農業部說明，為保障既有飼主權益，凡於公告生效前已飼養上述動物者，仍可繼續飼養，公告生效日起1年內，飼主需至農業部「寵物登記管理資訊網-禁養動物登記系統」進行登記填報資料，隨後動物飼養所在地的縣市政府將派員至現場，確認核對動物狀況後，才能合法續養直到動物終老。【更多詳情】

▲▼屏東縣樂齡學習示範中心辦理「別再做木頭男-用木頭做藝術」課程。（圖／教育部提供）

▲5月1日起開放登記「終身學習券」。（示意圖／教育部提供）

◎終身學習券開放登記　名額增3倍

教育部預計自5月1日起，開放民眾登記抽取「終身學習券」，除可抵免社區大學、樂齡大學學費，也可用於空中大學、「30+」大學，名額較去年度增加3倍。

學習券的適用對象，限年滿6歲、具中華民國國籍且有身分證統一編號的國人抽取，5月1日到21日開放在「終身學習資源平台」的「終身學習票券網」登記，預計5月22日公布獲獎名單，並以簡訊通知。

▲▼觀光署花東縱谷國家風景區管理處要求載客小船、水上腳踏車（天鵝船）暫停在鯉魚潭營業行為。（圖／觀光署提供）

▲觀光署最快5月禁止船舶於鯉魚潭航行。（圖／觀光署提供）

◎鯉魚潭禁止載客小船營運　違者罰百萬

花蓮鯉魚潭2月發生天鵝船翻覆事件，造成一名男童罹難。觀光署花東縱谷國家風景區管理處預告訂定「鯉魚潭水域禁止船舶航行事項」草案，明定禁止船舶於鯉魚潭行駛，違者可處新台幣5000元以上、100萬元以下罰鍰，最快5月上路。【更多詳情】

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5月新制計程車綜合所得稅駕照農業部浣熊鯉魚潭教育部終身學習

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